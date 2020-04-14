Мединский: попытки обвинить СССР в развязывании войны оскорбляют российский народ

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Попытки обвинить Советский Союз в развязывании Второй мировой войны наряду с нацистской Германией, а также переписать ее итоги являются оскорблением для всего российского народа. Об этом заявил во вторник помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский.

"Любая тема, связанная со Второй мировой войной, которая представляется российскому обществу несправедливой, и любое действие, казалось бы, локальное, вызывают исключительно личную реакцию в каждой семье. Когда в сентябре Европарламент принимает резолюцию, делающую Советский Союз и Германию равно виновными в развязывании Второй мировой войны, невозможно нанести большего оскорбления всему российскому народу", - сказал он в ходе онлайн-дискуссии клуба "Валдай".

Мединский напомнил, что СССР понес в годы войны наибольшие потери. "Давайте называть вещи своими именами - Вторая мировая с разной степенью жестокости прошлась по разным государствам. Мы знаем, какие колоссальные потери, помимо нас, понесла Польша, сама Германия, Югославия, большие потери понесла Франция, Англия, Италия <…> Многие государства понесли сравнительно небольшие потери, если потери Дании, Голландии можно исчислять десятками и сотнями погибших, то у нас они исчисляются десятками миллионов", - отметил председатель РВИО.

Он подчеркнул, что существующий миропорядок практически полностью основан на юридических и нравственных итогах войны. "Все современное мироустройство до момента распада Советского Союза на 100% (а после распада Советского Союза, наверное, на три четверти) базируется на официальных юридических итогах Второй мировой войны, на решениях Ялтинской и Потсдамской конференций, отчасти конференции в Сан-Франциско и юридически на "большом Нюрнберге" и последующих малых процессах <…> Были заложены правильные юридические и нравственные основы в фундамент существующего миропорядка. За это мы должны сказать спасибо державам-победительницам, тем кто создал конструкцию ООН и весь последующий механизм мирного урегулирования споров <…> Любая попытка пересмотреть итоги Второй мировой войны означает взорвать фундамент "Ялты" и "Потсдама", - сказал помощник главы государства.

Мединский добавил, что снос в Праге памятника маршалу Ивану Коневу, который не просто освободил город от оккупации, но и сделал это с минимально возможными разрушениями - "личное оскорбление для каждого гражданина России".

О резолюции Европарламента

19 сентября 2019 года Европарламент 535 голосами "за" при 66 "против" принял резолюцию "О важности европейской памяти для будущего Европы", где присутствует резкая критика политики руководства СССР. Так, в документе содержатся утверждения, что Вторая мировая война была спровоцирована Германией и СССР, подписавшими пакт Молотова - Риббентропа. Утверждается, что СССР оккупировал тогда страны Балтии и часть территории Польши, развязал войну с Финляндией. Также Европарламент выразил обеспокоенность в связи с продолжающимся использованием символики тоталитарных режимов в общественной сфере и в коммерческих целях и напомнил, что ряд европейских стран запретил использование как нацистской, так и коммунистической символики.