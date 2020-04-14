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Пандемия коронавируса нового типа
Обновлено 

Премьеры РФ и Франции обсудили тему совместного исследования лекарств против коронавируса

Михаил Мишустин также пригласил Эдуара Филиппа посетить Россию

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Председатель правительства России Михаил Мишустин провел телефонный разговор со своим французским коллегой Эдуаром Филиппом, в ходе которого, в частности, обсуждалась тема совместной работы Министерств здравоохранения двух стран по исследованию лекарств и вакцин против коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба кабмина РФ.

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"Мишустин и Филипп обсудили возможность организации совместной работы Министерств здравоохранения России и Франции по проведению исследований лекарственных препаратов против коронавируса, разработки новых методов лечения и испытаний новейших вакцин", - говорится в сообщении.

Главы правительств обменялись мнениями о принимаемых в России и Франции мерах по противодействию коронавирусной инфекции и поддержке экономики, включая содействие малым и средним предприятиям.

"Премьер-министр Франции выразил признательность российской стороне за содействие в вывозе французских граждан из России на родину, а также транзите через территорию России во Францию грузовых авиарейсов с медицинскими средствами и оборудованием", - добавили в кабмине РФ. Стороны договорились продолжать практическое взаимодействие по правительственной линии по этим и другим направлениям, представляющим взаимный интерес.

Мишустин пригласил Филиппа посетить Россию с визитом после того, как будут сняты все ограничения, обусловленные мерами по нераспространению коронавирусной инфекции. 

"Главы правительств отметили важность дальнейшего развития российско-французских торгово-экономических и инвестиционных связей. В этом контексте Михаил Мишустин передал Эдуару Филиппу приглашение посетить Россию с визитом после отмены ограничений, связанных с коронавирусной инфекцией, которое было принято премьер-министром Франции", - говорится в сообщении пресс-службы.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияФранцияФилипп, ЭдуарПандемия коронавируса нового типа
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