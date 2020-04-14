Волгоградцы смогут принять участие в акции "Сад памяти", высадив дерево на своей даче

ВОЛГОГРАД, 14 апреля. /ТАСС/. Жители Волгоградской области из-за режима самоизоляции в связи с коронавирусной инфекцией могут дистанционно принять участие в акции "Сад памяти", посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Для этого нужно посадить дерево на своей даче в честь кого-то из родственников-фронтовиков и разместить в социальных сетях фото с хештегом #СадПамятиДома. Об этом ТАСС сообщил во вторник заместитель председателя комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии региона Александр Кузенко.

"Для тех, кто хотел бы присоединиться к акции, но не может этого сделать по причине самоизоляции, есть возможность принять в ней дистанционное участие. Для этого нужно на дачном или приусадебном участке в честь кого-либо из своих родственников - участников Великой Отечественной войны, посадить дерево, и разместить в социальных сетях фото с хештегом #СадПамятиДома. Кроме того, на официальном сайте акции садпамяти2020.рф можно нанести свое дерево на интерактивную карту", - рассказал Кузенко.

Он уточнил, что около 5 тыс. саженцев будет высажено на этой неделе в Волгоградской области в рамках международной акции "Сад Памяти". Один из таких садов высажен во вторник на севере региона - в Кумылженском районе. "На этой неделе сосны, акации и липы, помимо Кумылженского района, высаживаются в Быковском, Палласовском, Фроловском районах и поселке Гумрак. Завершится в Волгоградской области акция "Сад Памяти" высадкой деревьев на главной высоте России - на Мамаевом кургане", - отметил Кузенко.

По его словам, в связи со сложной эпидемиологической обстановкой в стране комитетом природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области при проведении акции приняты усиленные меры безопасности: количество привлекаемых волонтеров сведено к минимуму, деревья высаживаются на расстоянии не менее 1,5-2 м друг от друга, представители старшего поколения и несовершеннолетние в высадке не участвуют, наличие масок и перчаток - обязательное условие для всех, кто задействован в работах.

В России Международная акция "Сад памяти", посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, стартовала 18 марта в восьми городах. Высадка 27 млн деревьев в память о 27 млн погибших в Великой Отечественной войне пройдет на 10 тыс. участках. Завершится мероприятие 22 июня. Организаторами акции выступает Всероссийское общественное движение "Волонтеры Победы" и Фонд памяти полководцев Победы при поддержке Фонда президентских грантов. Присоединились к акции и Министерство природных ресурсов и экологии РФ, Федеральное агентство лесного хозяйства, одна из задач которых в рамках нацпроекта "Экология" - сохранение зеленого фонда страны.