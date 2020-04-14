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Пандемия коронавируса нового типа

Штрафы за нарушение самоизоляции в Южной Осетии повысили до 40 тыс. рублей

Главный санитарный врач Южной Осетии Марина Кочиева отметила, что нарушителей могут начать привлекать и к уголовной ответственности, если возникнет такая необходимость

ЦХИНВАЛ, 14 апреля. /ТАСС/. Власти Южной Осетии в десятки раз повысили штрафные санкции за нарушение карантина и домашней изоляции, теперь они составят от 15 000 до 40 000 рублей, сообщила журналистам главный санитарный врач Южной Осетии Марина Кочиева.

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Она отметила, что нарушение санитарно-эпидемиологических требований, в том числе нарушение режима самоизоляции, карантина, работы объектов в период неблагоприятной эпидемиологической ситуации по коронавирусу, влечет наложение штрафа, предусмотренного п. 2. ст.6.3. КоАП РФ (применяется на территории Южной Осетии, - прим ТАСС).

"Штрафные санкции, применяемые к лицам, нарушившим карантин и домашнюю изоляцию в Южной Осетии, с 12 апреля увеличились в разы. Если раньше штраф составлял небольшую сумму от 500 до 1 000 рублей, то сегодня он будет в размере от 15 000 до 40 000 рублей. Людей, находящихся на карантине и в домашней изоляции, каждый день проверяют представители органов внутренних дел и сотрудники медицинских учреждений. Это пока административное воздействие, но, если возникнет необходимость, будем привлекать и к уголовной ответственности", - отметила Кочиева.

В целом, по ее словам, ситуация в республике стабильная, по данным на 14 апреля, в самоизоляции находится 169 человек. Из них в Цхинвале - 127 человек, и в районах - 42. Под наблюдением врачей в стационарах находится восемь человек, из них в инфекционном отделении Цхинвала семь, и один - в Знаурской районной больнице. Случаев заболевания коронавирусом в республике не зафиксированно", - уточнила она.

Меры противодействия коронавирусу

Ранее правительство Южной Осетии продлило до 1 мая запрет на пересечение границ республики через многосторонний пункт пропуска "Рук" с 13 апреля. При этом он не распространяется на некоторые категории граждан, в том числе на жителей Южной Осетии, возвращающихся в республику, на членов официальных делегаций, сотрудников дипломатических представительств, аккредитованных в республике.

Кроме того, ограничительные меры не коснутся граждан РФ - водителей транспорта, привлеченного уполномоченными госорганами к обеспечению республики продовольственными и непродовольственными товарами первой необходимости, медикаментами, строительными и посевными материалами, а также водителей транспортных средств "Почты России". Они должны иметь при себе соответствующие удостоверения или разовые пропуска, выдаваемые пограничной службой Южной Осетии.

Власти Южной Осетии ранее приняли решение о полном закрытии автомобильного пункта пропуска "Рук" на границе с РФ с 5 по 12 апреля 2020 года. Ранее в целях предотвращения проникновения в республику коронавируса югоосетинские власти, также закрыли границу с Грузией, запретили въезд в страну иностранцам, за исключением россиян, а также проведение культурно-массовых мероприятий. На карантин закрыты и все образовательные учреждения республики. Кроме того, в республике закрыты все общественные места, кроме продовольственных магазинов, а также объявлены нерабочими дни с 8 по 20 апреля включительно с сохранением заработной платы.

Теги
Южная ОсетияПандемия коронавируса нового типа
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