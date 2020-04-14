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Пандемия коронавируса нового типа

Всех пожилых петербуржцев будут еженедельно обследовать на коронавирус

У воспитанников детских домов и интернатов также станут регулярно измерять температуру

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 апреля. /ТАСС/. Главный санитарный врач Санкт-Петербурга Наталья Башкетова в связи с распространением коронавируса подписала постановление, согласно которому все люди старше 65 лет и инвалиды будут проходить еженедельное медицинское обследование, следует из опубликованного во вторник документа.

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"Обеспечить учет и еженедельное медицинское наблюдение на дому за всеми лицами в возрасте старше 65 лет и инвалидами. Обеспечить обязательное проведение лабораторного обследования на COVID-19 лиц в возрасте старше 65 лет и инвалидов, обратившихся за медицинской помощью, а также выявленных в ходе медицинского наблюдения на дому, с симптомами респираторных заболеваний", - говорится в документе.

В интернатах и детских домах в соответствии с постановлением также должно быть обеспечено регулярное измерение температуры и опрос на наличие жалоб. Если с жалобами обратится человек старше 65 лет, ему должны провести лабораторное обследование на коронавирус.

Санкт-Петербург входит в тройку регионов России с наибольшим числом заразившихся коронавирусом. Всего в Петербурге, по последним данным, заразились коронавирусной инфекцией 799 человек. Из них выздоровели 163. Четверо пациентов с положительным тестом умерли.

Теги
РоссияСанкт-ПетербургПандемия коронавируса нового типа
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