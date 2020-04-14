Дочь экс-главы Перу Фухимори просит освободить его из тюрьмы из-за угрозы коронавируса

ТАСС, 14 апреля. Лидер одной из крупнейших в Перу политических партий "Народная сила" Кейко Фухимори обратилась к властям страны с просьбой освободить из тюрьмы ее отца Альберто Фухимори, возглавлявшего эту южноамериканскую республику с 1990 по 2000 год. Она утверждает, что осужденный на 25 лет лишения свободы экс-президент рискует заразиться в заключении коронавирусом.

"На фоне ужасных известий о том, что среди заключенных и тюремных надзирателей есть зараженные и что некоторые из них умерли, растет мое беспокойство о слабом здоровье моего отца. Поэтому я прошу власти <...> рассмотреть все законные альтернативы, которые позволили бы ему покинуть тюрьму. Он очень слаб из-за хронических болезней, и любой контакт с персоналом, который ежедневно бывает на улице, представляет большой риск для его жизни", - написала она в Facebook.

"Прошу всех, вне зависимости от политических убеждений, понять, что сложившаяся ситуация очень опасна для моего отца. Ему [почти] 82 года, и уже более 12 лет он провел в заключении", - напомнила дочь экс-президента. Сама Кейко Фухимори сейчас также находится в одном из мест лишения свободы - суд избрал для нее меру пресечения в виде предварительного заключения по делу об отмывании денег, которое связано с незаконными схемами бразильской строительной компании Odebrecht.

Реакция на обращение

В свою очередь руководитель Национального пенитенциарного института (органа при Министерстве юстиции Перу, который занимается вопросами исполнения наказаний) Херсон Вильяр заявил о низкой вероятности заражения Фухимори-старшего коронавирусом. "Очевидно, что риск не так высок, как в других тюрьмах, которые переполнены. Это единственный заключенный (в отведенном ему тюремном пространстве - прим. ТАСС)", - сказал он во вторник в интервью местному телеканалу Ene.

Фухимори отбывает наказание в пенитенциарном учреждении Барбадильо, расположенном в столичном пригороде Атэ. В перуанских СМИ и социальных сетях не раз появлялись фотографии отведенного экс-президенту тюремного пространства. Речь идет о территории площадью 800 кв. метров, которая включает в себя как собственно "камеру", больше похожую на просторную квартиру из нескольких комнат, так и открытые зеленые зоны, предназначенные для прогулок политика.

Дело Фухимори

В апреле 2009 года Фухимори, возглавлявший Перу в 1990-2000 годах, был приговорен к 25 годам лишения свободы. В частности, суд счел доказанной причастность политика к убийствам 15 человек в округе Барриос-Альтос в ноябре 1991 года, а также к похищению и убийству девяти студентов и преподавателя университета в Лиме в июле 1992 года. Экс-президент также был осужден по ряду дел, связанных с коррупцией и растратой госсредств.

В конце декабря 2017 года Педро Пабло Кучински, занимавший тогда пост президента Перу, объявил о решении помиловать Фухимори в связи с состоянием его здоровья. Это спровоцировало массовые протесты, которые переросли в беспорядки. В октябре 2018 года Верховный суд Перу аннулировал решение о помиловании Фухимори, после чего он был возвращен в тюрьму.