В Мосгорсуд подан иск, оспаривающий заочное вынесение штрафов за нарушение самоизоляции

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Группа москвичей оспаривает в судебном иске поправки в городской кодекс об административных правонарушениях, позволяющие заочно накладывать штрафы на нарушителей режима самоизоляции, установленных посредством видеофиксации. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

"В Мосгорсуде зарегистрирован административный иск Рейнхиммеля Юрия, Русаковой Елены, Морева Андрея, Бобринского Николая об оспаривании ч. 1.1 ст. 16.6 закона г. Москвы "Кодекс г. Москвы об административных правонарушениях", п. 2, п. 4 ст. 2 закона номер 6 г. Москвы от 1 апреля 2020 года к Мосгордуме и мэру Москвы", - сообщила собеседница агентства.

Оспариваемые акты вводят норму, позволяющую штрафовать определенных посредством видеофиксации нарушителей режима самоизоляции без задержания, составления протокола и вызова в суд. "Протокол об административном правонарушении не составляется, а постановление по делу об административном правонарушении выносится без участия лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении", - говорится в оспариваемой норме кодекса.

Иск подан в Мосгорсуд, он пока не принят к производству.