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Пандемия коронавируса нового типа

В Астрахани выписали первого выздоровевшего после коронавируса пациента

Женщина пробыла в больнице 18 дней

АСТРАХАНЬ, 14 апреля. /ТАСС/. Первая выздоровевшая пациентка с коронавирсом выписана из инфекционной больницы Астраханской области после 18-дневного лечения, сообщила пресс-служба областного Минздрава.

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"Сегодня из областной инфекционной клинической больницы им. А. М. Ничоги выписалась первая пациентка 1967 года рождения, которая полностью вылечена от коронавируса. В настоящее время женщина чувствует себя хорошо, болезнь протекала в средней степени тяжести. В стационаре она провела в общей сложности 18 дней", - говорится в сообщении.

Пациентка поступила в отделение инфекционной больницы 29 марта, ее госпитализировали с домашнего карантина, где она находилась после возвращения из-за границы. В Минздраве по региону уточнили, что пациентка никого не заразила.

В Астраханской области официально зафиксировано 30 подтвержденных случаев заражения коронавирусом, еще 36 тестов дали условно-положительный результат. Трое пациентов в тяжелом состоянии, их подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Теги
РоссияАстраханская областьПандемия коронавируса нового типа
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