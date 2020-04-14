В Астрахани выписали первого выздоровевшего после коронавируса пациента

"Сегодня из областной инфекционной клинической больницы им. А. М. Ничоги выписалась первая пациентка 1967 года рождения, которая полностью вылечена от коронавируса. В настоящее время женщина чувствует себя хорошо, болезнь протекала в средней степени тяжести. В стационаре она провела в общей сложности 18 дней", - говорится в сообщении.

Пациентка поступила в отделение инфекционной больницы 29 марта, ее госпитализировали с домашнего карантина, где она находилась после возвращения из-за границы. В Минздраве по региону уточнили, что пациентка никого не заразила.

В Астраханской области официально зафиксировано 30 подтвержденных случаев заражения коронавирусом, еще 36 тестов дали условно-положительный результат. Трое пациентов в тяжелом состоянии, их подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.