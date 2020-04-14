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Пандемия коронавируса нового типа

Единороссы передали 100 тыс. медицинских масок псковским медикам

Партия также закупила новые автомобили для медицинских работников нескольких регионов России

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Секретарь генерального совета "Единой России" Андрей Турчак передал медикам Псковской области 100 тысяч медицинских масок для работы в условиях коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба партии во вторник.

"Средства индивидуальной защиты распределят между учреждениями здравоохранения всех районов региона. Псковская городская больница, Псковская станция скорой медицинской помощи и Великолукская межрайонная больница получат по 8 тысяч защитных масок. 7 тысяч индивидуальных средств защиты передадут в Псковскую городскую поликлинику", - говорится в сообщении на сайте партии.

Сообщается, что маски также поступят в межрайонные больницы, санатории, станции переливания крови, областной дом ребенка и другие медучреждения.

"У нас были запасы индивидуальных средств защиты, но мы же ежедневно работаем, у нас лечатся дети с острыми пневмониями. За время рабочей смены идет большой расход. Поэтому, безусловно, такая помощь нам очень нужна, мы за нее благодарны", - приводит сайт слова главврача Великолукской детской городской больницы Светланы Шумаркиной.

В "Единой России" также сообщили, что партия передала новые автомобили для помощи медикам в Чувашию, Краснодарский и Алтайский края, Ханты-Мансийский автономный округ, Москву, Московскую область и в другие регионы.

Теги
Турчак, Андрей АнатольевичРоссияКраснодарский крайЧувашияАлтайский крайПсковская областьХанты-Мансийский автономный округПандемия коронавируса нового типа
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