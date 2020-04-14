{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Ситуация с возвращением россиян из-за рубежа

Рейс "Аэрофлота" со 147 россиянами вылетел из Антальи в Москву

На 16 апреля запланирован еще один вывозной рейс Стамбул - Москва

АНКАРА, 14 апреля. /Корр. ТАСС Денис Соловых/. Рейс авиакомпании "Аэрофлот" со 147 гражданами РФ на борту вылетел во вторник из Антальи в Москву. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС представитель генконсульства РФ в Анталье.

На эту тему
Возобновление вывоза россиян из-за границы. Список рейсов

"В 16:40 (время совпадает с мск - прим. ТАСС) из Антальи в Москву вылетел специальный рейс Аэрофлота AFL 2143, на борту которого находятся 147 граждан России. Первый вывозной рейс после прекращения авиасообщения между Россией и Турцией стал возможен благодаря скоординированным действиям МИД России, Минкомсвязи и Росавиации. Генеральное консульство в Анталье в тесном взаимодействии с посольством России в Анкаре и представительством компании "Аэрофлот - Российские авиалинии" оказало необходимое содействие в оперативном информировании российских граждан, обеспечении им доступа в аэропорт и регистрации на рейс", - подчеркнул собеседник агентства.

В диппредставительстве также отметили, что "на сегодняшний день в Анталье и близлежащих турецких городах находится несколько сотен российских граждан, ожидающих возможности вернуться в Россию.

Между тем на 16 апреля запланирован еще один вывозной рейс авиакомпании "Аэрофлот" Стамбул - Москва.

Число инфицированных коронавирусом в Турции превысило 61 тыс. Общее число умерших достигло 1 296, выздоровели 3 957 человек. Новый вирус был впервые выявлен в республике 10 марта у местного жителя, который вернулся из Европы.

Теги
ТурцияРоссияСитуация с возвращением россиян из-за рубежа
Реклама на ТАСС
Аналитики ВШЭ предлагают перенести ЕГЭ на июль и отменить ОГЭ
Также предлагается для проведения ЕГЭ в традиционном формате предусмотреть сокращение числа сдаваемых экзаменов до минимума
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС