Рейс "Аэрофлота" со 147 россиянами вылетел из Антальи в Москву

АНКАРА, 14 апреля. /Корр. ТАСС Денис Соловых/. Рейс авиакомпании "Аэрофлот" со 147 гражданами РФ на борту вылетел во вторник из Антальи в Москву. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС представитель генконсульства РФ в Анталье.

"В 16:40 (время совпадает с мск - прим. ТАСС) из Антальи в Москву вылетел специальный рейс Аэрофлота AFL 2143, на борту которого находятся 147 граждан России. Первый вывозной рейс после прекращения авиасообщения между Россией и Турцией стал возможен благодаря скоординированным действиям МИД России, Минкомсвязи и Росавиации. Генеральное консульство в Анталье в тесном взаимодействии с посольством России в Анкаре и представительством компании "Аэрофлот - Российские авиалинии" оказало необходимое содействие в оперативном информировании российских граждан, обеспечении им доступа в аэропорт и регистрации на рейс", - подчеркнул собеседник агентства.

В диппредставительстве также отметили, что "на сегодняшний день в Анталье и близлежащих турецких городах находится несколько сотен российских граждан, ожидающих возможности вернуться в Россию.

Между тем на 16 апреля запланирован еще один вывозной рейс авиакомпании "Аэрофлот" Стамбул - Москва.

Число инфицированных коронавирусом в Турции превысило 61 тыс. Общее число умерших достигло 1 296, выздоровели 3 957 человек. Новый вирус был впервые выявлен в республике 10 марта у местного жителя, который вернулся из Европы.