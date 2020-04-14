Посольство РФ сообщило, что в Нидерландах не осталось организованных туристов из России

ГААГА, 14 апреля. /ТАСС/. Консульский отдел посольства РФ в Нидерландах не располагает сведениями о нахождении в стране организованных туристических групп из РФ. Об этом сообщила во вторник первый секретарь посольства РФ в Гааге Ирина Гридина.

"Подавляющее большинство российских граждан находятся в стране с частными целями, как правило, для посещения родственников или друзей. Сведениями о нахождении в Нидерландах организованных туристических групп из Российской Федерации консульский отдел не располагает", - сказала она.

Между тем, продолжила дипломат, в консульский отдел "поступили сведения о 150 гражданах РФ, желающих вернуться на родину". "Из их числа только 19 человек в качестве цели своего приезда указали "туризм", - подчеркнула Гридина.

Первый секретарь посольства добавила, что диппредставительство помогло продлить визы всем обратившимся соотечественникам и проинформировало их о порядке предоставления финансовой помощи.

Ранее во вторник в Минкомсвязи РФ сообщили об отмене запланированного на 16 апреля рейса из Амстердама в Москву.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. За все это время коронавирусом заразились более 1,9 млн человек, около 120 тыс. умерли.