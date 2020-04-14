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Посольство РФ сообщило, что в Нидерландах не осталось организованных туристов из России

При этом в диппредставительстве отметили, что в консульский отдел "поступили сведения о 150 гражданах РФ, желающих вернуться на родину"

ГААГА, 14 апреля. /ТАСС/. Консульский отдел посольства РФ в Нидерландах не располагает сведениями о нахождении в стране организованных туристических групп из РФ. Об этом сообщила во вторник первый секретарь посольства РФ в Гааге Ирина Гридина.

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"Подавляющее большинство российских граждан находятся в стране с частными целями, как правило, для посещения родственников или друзей. Сведениями о нахождении в Нидерландах организованных туристических групп из Российской Федерации консульский отдел не располагает", - сказала она.

Между тем, продолжила дипломат, в консульский отдел "поступили сведения о 150 гражданах РФ, желающих вернуться на родину". "Из их числа только 19 человек в качестве цели своего приезда указали "туризм", - подчеркнула Гридина.

Первый секретарь посольства добавила, что диппредставительство помогло продлить визы всем обратившимся соотечественникам и проинформировало их о порядке предоставления финансовой помощи.

Ранее во вторник в Минкомсвязи РФ сообщили об отмене запланированного на 16 апреля рейса из Амстердама в Москву.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. За все это время коронавирусом заразились более 1,9 млн человек, около 120 тыс. умерли.

Теги
НидерландыПандемия коронавируса нового типаСитуация с возвращением россиян из-за рубежа
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