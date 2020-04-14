Ирак приостановил лицензию агентства Reuters

ТАСС, 14 апреля. Власти Ирака приостановили на три месяца действие лицензии агентства Reuters , обвинив его в искажении данных по ситуации с коронавирусом нового типа в стране. Об этом сообщило во вторник само агентство со ссылкой на письмо Комиссии по коммуникациям и медиа Ирака.

2 апреля агентство Reuters опубликовало сообщение, в котором утверждалось со ссылкой на врачей, представителя Минздрава Ирака и высокопоставленного чиновника, что в республике подтверждены тысячи случаев заражения новым коронавирусом, в то время как власти страны говорят о 772 случаях. Позже официальный представитель Министерства здравоохранения Ирака дал комментарий агентству, назвав сообщение "неверной информацией".

В тексте письма Комиссии по коммуникациям и медиа Ирака указывается, что решение о приостановление действия лицензии принято в связи с "текущими обстоятельствами, которые могут иметь последствия для здоровья и безопасности общества". Также медиарегулятор требует от агентства принести официальные извинения и выплатить штраф в размере 25 млн динаров ($21 тыс.).

В свою очередь агентство Reuters выразило сожаление в связи с этим решением комиссии. "Мы стремимся решить этот вопрос и работаем над тем, чтобы мы могли продолжить публиковать правдивые новости об Ираке", - говорится в заявлении.

На 13 апреля иракские власти подтвердили 1 378 случаев заражения коронавирусом нового типа, из них 78 закончились летальным исходом.