{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Дистанционные курсы русского языка для иранских студентов открыли в вузе Северной Осетии

Слушателями первого вебинара стали более 50 человек

ВЛАДИКАВКАЗ, 14 апреля. /ТАСС/. Северо-Осетинский государственный университет им. К.Л. Хетагурова (СОГУ) открыл бесплатные дистанционные семинары для студентов иранского вуза. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе вуза.

"СОГУ и Университет им. Алламе Табатабаи (Иран) реализуют первую совместную онлайн-образовательную программу. Факультет русской филологии подготовил серию бесплатных дистанционных семинаров для студентов иранского вуза-партнера. К первому вебинару подключились более 50 слушателей", - сказал собеседник агентства.

Онлайн-программа включает преподавание по четырем направлениям: Русская классическая литература в контексте мировой культуры; История русского литературного языка; Активные процессы современного русского языка; Русская детская литература: от истоков к современности.

Ранее Центр иранской культуры и языка фарси СОГУ организовал дистанционные курсы по изучению персидского языка. Изучать фарси могут все желающие.

С 2016 года СОГУ активно развивает академические связи с Ираном, в частности, с Университетом им. Алламе Табатабаи. Реализуется совместная магистерская программа "Иран в современном мире" (направление "Востоковедение"). Выпускники получат двойные дипломы. Впервые в 2020 году выделили 10 бюджетных мест.

Теги
РоссияСКФОСеверная Осетия
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
В Коми запустят систему пропусков на передвижение
Республика входит в число регионов, где больше всего зараженных на 100 тыс. населения
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС