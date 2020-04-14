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В России появился онлайн-проект, который позволит узнать судьбы погибших в годы войны

При заполнении заявки необходимо максимально полно указать всю известную информацию о человеке, чью судьбу нужно установить

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. "Поисковое движение России" предложило жителям страны принять участие в онлайн-проекте и узнать судьбу своих родственников, погибших или пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны. Об этом во вторник сообщает пресс-служба организации.

"В "Поисковое движение России" ежедневно обращаются люди со всей страны и даже из-за рубежа, которые хотят узнать о судьбах своих родных. С 2019 года мы реализуем проект совместно с ОНФ и только с начала этого года у нас в работе более 700 заявок. Так как коронавирус изменил планы на весенний экспедиционный сезон, поисковики решили сконцентрировать все силы на помощи гражданам нашей страны в установлении судеб предков, принимавших участие в войне", - приводят в сообщении слова ответственного секретаря "Поискового движения России", сопредседателя центрального штаба ОНФ Елены Цунаевой.

В пресс-службе отметили, что при заполнении заявки необходимо максимально полно указать всю известную информацию о человеке, чью судьбу нужно установить - ФИО, год и место рождения, год и место призыва, последнее место службы или даже номер полевой почты, если сохранились фронтовые письма. Также нужно указать свои телефон и адрес электронной почты для обратной связи. Форма заявки доступна на сайте поискового движения России" и аккаунтах в социальных сетях "ВКонтакте" и Instagram.

"Режим самоизоляции - это повод обратиться к семейным архивам, внимательно изучить документы, награды дедушек и прадедушек, которые есть у нас дома", - добавили в пресс-службе.

Проект "Судьба солдата" запущен при поддержке Фонда Президентских грантов в 2017 году. В 2019 году к проекту присоседились активисты Общероссийского народного фронта. В канун Дня Победы в 85 регионах России были открыты 120 стационарных и мобильных общественных приемных по сбору заявок на поиск информации об участниках Великой Отечественной войны от их родственников, где было получено более четырех тысяч заявок.

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