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Пандемия коронавируса нового типа

Минздрав Дагестана закупил первые биобоксы для перевозки пациентов с коронавирусом

Это прозрачные камеры, которые позволяют следить за состоянием больного и в условиях герметичности делать ему инъекции

МАХАЧКАЛА, 14 апреля. /ТАСС/. Первые биобоксы для перевозки пациентов с вирусными инфекциями, в том числе с новым коронавирусом, закупило министерство здравоохранения Дагестана. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе ведомства.

"Минздрав Дагестана продолжает работу по дооснащению учреждений, оказывающих помощь пациентам с коронавирусом, необходимым оборудованием. Так, Республиканскому центру инфекционных болезней передали первые в республике две герметичные камеры для перевозки больных с серьезными вирусными инфекциями. Это так называемые "биобоксы" - большие прозрачные камеры, чтобы следить за состоянием пациента. Биобоксы будут использоваться для транспортировки пациентов с подтвержденным COVID-19", - сказал представитель пресс-службы.

По его словам, с помощью этих переносных изоляторов врачи могут в условиях герметичности сделать больному инъекцию.

"Также больница получила новое оборудование для дезинфекции воздуха, в наличии теперь также имеются современные аппараты для дезинфекции и обработки помещения паром при 120 градусах и техника, позволяющая обрабатывать прилегающую к больнице территорию", - сообщил собеседник агентства.

Он добавил, что в конце марта Республиканский центр инфекционных болезней получил восемь новых аппаратов искусственной вентиляции легких, в планах приобрести еще 50 штук.

По данным управления Роспотребнадзора по Дагестану, всего за период обследования на 11:00 мск 14 апреля ситуация с коронавирусной инфекцией в регионе следующая: 100 подтвержденных положительных результатов заболевания коронавирусом, девять человек выздоровели. Всего обследовали более 6,8 тыс. человек, свыше 2,1 тыс. в настоящее время находятся на домашней изоляции. Большинство пациентов с COVID-19 в Дагестане госпитализированы в Республиканский центр инфекционных болезней в Махачкале.

Теги
РоссияСКФОДагестанПандемия коронавируса нового типа
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