Власти Якутии с 15 апреля приостановят межрайонное движение такси и автобусов

ЯКУТСК, 14 апреля. /ТАСС/. Власти Якутии приостанавливают межрайонное движение такси и автобусов с 15 по 30 апреля на территории республики, сообщили журналистам во вторник в оперативном штабе региона.

В Якутии подтверждено 32 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. По данным на 14 апреля выздоровели 15 пациентов, 17 человек лечатся в инфекционных стационарах республики.

"С 15 по 30 апреля в Якутии приостанавливаются межмуниципальные пассажирские перевозки (такси и автобусы) по автомобильным дорогам федерального, регионального и местного значения", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы Министерства транспорта и дорожного хозяйства Якутии, ограничение касается легковых такси и автобусов категории М1 (легковые автомобили, имеющие, помимо места водителя, не более восьми мест для сидения) и М2 (транспортные средства, имеющие, помимо места водителя, более восьми мест для сидения, технически допустимая максимальная масса которых не превышает 5 тонн). Исключения составляют транспортные средства, осуществляющие межрегиональные перевозки.

В Якутии действует режим полной самоизоляции до 30 апреля включительно в городских округах Якутск и Жатай, в Нерюнгринском, Мирнинском, Алданском и Ленском районах республики, а также на территории поселка Нижний Бестях Мегино-Кангаласского района. Помимо того, объявлен карантин в городе Алдан и поселке Ленинский, оба населенных пункта находятся в Алданском районе. В Алдане насчитывается семь пациентов с коронавирусом.

За время пандемии коронавирусом заразились более 1,9 млн человек, около 120 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 21 102 случая заражения, выздоровели 1 694 человека, умерли 170. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.