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Пандемия коронавируса нового типа

Мэр Нью-Йорка сообщил о росте числа пациентов, подключенных к ИВЛ

При этом, по словам Билла де Блазио, ежедневный прирост новых заразившихся коронавирусом в больницах города сокращался в течение двух дней

НЬЮ-ЙОРК, 14 апреля. /ТАСС/. Ежедневный прирост новых заразившихся коронавирусом в больницах города Нью-Йорка сокращался в течение двух дней, однако увеличилось общее число пациентов, которые подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Об этом сообщил во вторник мэр города Билл де Блазио, выступая по нью-йоркскому телеканалу NY1.

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"Число пациентов, принятых в больницы с диагнозом "заражение коронавирусом" в период с 11 до 12 апреля, сократилось с 383 до 326", - сообщил он. За период с 10 по 11 апреля этот показатель снизился с 463 до 383. В то же время, по словам мэра, в период с 11 по 12 апреля с 835 до 850 выросло общее число пациентов, подключенных к аппаратам ИВЛ.

Затронув вопрос о том, когда можно ожидать смягчения мер, введенных в городе с целью предотвращения распространения коронавируса, мэр отметил, что принимаемые меры постепенно дают результат. "Для меня вопросы здравоохранения и безопасности стоят на первом месте, а вторым пунктом - восстановление экономической активности, - подчеркнул он. - Нельзя восстановить экономическую активность, не обеспечив здоровье и безопасность в городе".

12 марта распоряжением мэра в Нью-Йорке были введены меры по борьбе с распространением коронавируса. Закрыты школы, театры, музеи и концертные залы, крупные торговые центры, за исключением продовольственных магазинов, аптек и части отделений банков, где часы работы резко сокращены. Власти призывают горожан не выходить на улицу без острой необходимости, а при появлении в общественных местах закрывать нос и рот марлевой маской или шарфом.

Согласно информации Университета Джонса Хопкинса, который производит подсчеты на основе сводок властей страны, Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и других официальных источников, в США зафиксированы более 582,5 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли более 23,6 тыс. человек.

Теги
СШАПандемия коронавируса нового типа
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