Сотрудник комплекса зданий правительства Испании умер от коронавируса

МАДРИД, 14 апреля. /ТАСС/. Один из сотрудников комплекса Монклоа, где находится штаб-квартира правительства Испании, умер из-за коронавируса нового типа. Об этом сообщила во вторник официальный представитель кабмина страны Мария Хесус Монтеро.

"С сожалением должна сообщить, что сегодня мы узнали о том, что один из работников комплекса Монклоа скончался из-за коронавируса", - уточнила она.

Первый случай коронавируса в Испании был выявлен 31 января, число инфицированных резко начало расти после выявления вспышки в Италии. Количество выявленных случаев в королевстве достигло 172,5 тыс., умерли 18 тыс. человек. Количество выявляемых за день заразившихся в королевстве продолжает уменьшаться.

С середины марта в Испании действует режим повышенной готовности из-за распространения коронавируса. Эта мера позволила властям ограничить передвижение жителей по всей стране, кроме случаев крайней необходимости.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран мира и 11 марта была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией.