Дагестанский госуниверситет наладил производство дезинфицирующего раствора

МАХАЧКАЛА, 14 апреля. /ТАСС/. Дагестанский государственный университет (ДГУ) наладил производство дезинфицирующего раствора на основе гипохлорита натрия. Сделать это удалось благодаря работе Инновационного-технологического центра и Малого инновационного предприятия (МИП) "Экотех" вуза, сообщила во вторник пресс-служба ДГУ.

"ДГУ наладил производство дезинфицирующих растворов на основе гипохлорита натрия. В условиях пандемии коронавирусной инфекции в Дагестане остро стоит вопрос регулярной дезинфекции. Одним из наиболее распространенных и эффективных дезинфектантов является гипохлорит натрия, его использование экономически оправдано. В Дагестане нет производства гипохлорита натрия в промышленных масштабах. Дезинфектанты закупаются или кустарно создаются на основе спирта", - говорится в сообщении.

По словам ректора вуза Муртазали Рабаданова, Дагестанский госуниверситет с самого начала введения режима изоляции перешел на производство и использование именно гипохлорита натрия.

"Это стало возможным благодаря работам Инновационного-технологического центра и МИП "Экотех" ДГУ. Центром разработаны эффективные технологии и технологическое оборудование для производства дезинфицирующих растворов на основе гипохлорита натрия с использованием системы диафрагменного электролиза. На эти технологии университетом получены патенты, апробировано технологическое оборудование, способное производить растворы гипохлорита натрия для практического использования", - уточнила пресс-служба.

Полтонны раствора за час

Оборудование ДГУ позволяет производить примерно 500 литров раствора в час. Разработками сотрудников вуза заинтересовались министерство промышленности и торговли Дагестана и региональное управление Роспотребнадзора.

"Этот раствор, просто смешивая компоненты, как поступают со спиртом и водой, получить нельзя. Здесь нужна технология, позволяющая создавать новое химическое соединение", - цитирует пресс-служба проректора ДГУ по научной работе и инновациям Назира Ашурбекова.

По его словам, в настоящее время вуз начинает производить дезинфицирующие растворы гипохлорита натрия и для внешних потребителей. "Мы в ДГУ купили бочку спирта и сами сделали раствор, потом перешли на нашу разработку гипохлорита натрия для уборки помещений. Спирт намного дороже. А в этой технологии требуется только поваренная соль и вода, остальное делает установка", - сообщил Ашурбеков.

По его словам, опыт применения гипохлорита натрия "показал его высокую технологическую надежность, эксплуатационную безопасность и бактерицидную эффективность". "Гипохлорит натрия оказывает дезинфицирующее действие на туберкулезные палочки, споры бактерий, болезнетворные грибки и вирусы. Бактерицидное, бактериостатическое, антивирусное и антигрибковое действие растворов гипохлорита натрия позволяет практически неограниченно применять их в качестве эффективных дезинфицирующих средств без побочных эффектов и осложнений, что доказано многолетним использованием в медицинской практике", - заключили в вузе.

О ситуации

По данным управления Роспотребнадзора по Дагестану, на 11:00 мск 14 апреля в республике 100 подтвержденных положительных результатов на коронавирус, девять человек выздоровели. Всего обследовали более 6,8 тыс. человек, свыше 2,1 тыс. в настоящее время находятся на домашней изоляции.

За время пандемии коронавирусом в мире заразились более 1,9 млн человек, около 120 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 21102 случая заражения, выздоровели 1694 человека, умерли 170. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.