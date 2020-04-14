МЧС создало более 450 временных постов для борьбы с природными пожарами

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Сотрудники МЧС России создали более 450 временных противопожарных постов и свыше 2 тыс. мобильных маневренных групп, которые предназначены для защиты от природных пожаров наиболее удаленных населенных пунктов страны.

"Созданы более 450 временных противопожарных постов и свыше 2 тыс. мобильных маневренных групп, предназначенных для прикрытия наиболее удаленных населенных пунктов [в рамках дополнительных мер в связи со сложной пожароопасной обстановкой]", - приводит пресс-служба ведомства слова замглавы МЧС России Ильи Денисова, сказанные на селекторном совещании под руководством вице-премьера правительства РФ Виктории Абрамченко по вопросу готовности регионов к пожароопасному сезону, которое прошло во вторник.

В МЧС отметили, что в связи сложной пожароопасной обстановкой на территории 52 субъектов и в более чем тысяче муниципальных образований РФ введен особый противопожарный режим. В частности, на данных территориях уставлены дополнительные требования, препятствующие распространению природных пожаров и переходу их на населенные пункты.

Кроме того, МЧС РФ уделяет внимание соблюдению законодательства в области пожарной безопасности. "Повышая качество установления причин и выявления виновников природных пожаров, ведомство увеличило численность органов дознания почти на 380 специалистов", - отметили в пресс-службе.

В настоящее время по фактам природных пожаров дознавателями МЧС России возбуждено 59 уголовных дел, к административной ответственности за допущенные правонарушения привлечено более 250 юридических лиц и почти 750 должностных лиц органов местного самоуправления, а также более 7 тыс. граждан.

В России на 13% увеличился рост количества пожаров, в ряде субъектов данный показатель превысил в два раза прошлогодний уровень. Свыше 60% всех зарегистрированных пожаров произошли на открытых территориях. Основными причинами их возникновения являются пренебрежение населения правилами пожарной безопасности, погодные условия, ненадлежащее выполнение муниципалитетами первичных мер пожарной безопасности. Также в МЧС ранее сообщили, отвечая на запрос ТАСС, что росту числа палов сухой травы способствует нарушение режима самоизоляции в условиях распространения коронавируса.