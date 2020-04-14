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Пандемия коронавируса нового типа

Уйба: решение об открытии или запрете охоты в Коми примут после широкого обсуждения

По мнению главы республики, если охоту разрешить, в регион могут приехать порядка 1,5-3 тыс. человек, среди которых могут быть и инфицированные коронавирусом

СЫКТЫВКАР, 14 апреля. /ТАСС/. Власти Республики Коми, где больше всего зараженных коронавирусом после Москвы, Подмосковья и Петербурга, примут решение о запрете или открытии сезона охоты после широкого обсуждения с общественностью. Об этом сообщил во вторник врио главы республики Владимир Уйба.

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"Вопрос, открывать сезон охоты или нет, вызвал наиболее бурное обсуждение на региональном оперштабе. Скажу сразу, мое мнение как человека и специалиста, понимающего, к чему это может привести, - не открывать. Потому что все рядом расположенные регионы, где охота уже закончится или закрыта в связи с коронавирусом, безусловно, эти охотники поедут к нам. По самым скромным подсчетам, это дополнительно 1,5-3 тыс. человек, поручиться за то, что никто из них не приедет больной, я не могу. Я дал поручение Минприроды республики, чтобы взвесили, обсудили со всеми общественными организациями и доложили решение", - сказал Уйба в своем видеообращении к жителям, размещенном на официальной странице региона "ВКонтакте".

В Коми зафиксировано 305 случаев заражения коронавирусом, один человек выздоровел, трое умерли.

Теги
РоссияКомиПандемия коронавируса нового типа
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