В Киево-Печерской лавре зафиксировали около ста случаев коронавируса

КИЕВ, 14 апреля. /ТАСС/. Около ста случаев заражения коронавирусом зафиксировано в Киево-Печерской лавре, двое человек умерли. Об том во вторник в видеообращении сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"В [Киево-Печерской] лавре подтверждено почти сто заболевших коронавирусом и два летальных случая", - отметил глава государства, пожелав всем скорейшего выздоровления.

Как сообщал во вторник утром мэр Киева Виталий Кличко, общее число зараженных на территории монастыря составляет 92 человека. 12 апреля в лавре от коронавируса умер 47-летний иеродиакон Наум, а чуть позже в тот же день - 73-летний насельник обители архимандрит Нектарий. 13 апреля от коронавируса умер находившийся в Киево-Печерской лавре 40-летний монах из Почаевской лавры (Тернопольская область). Всего из обители были госпитализированы 12 человек. Под наблюдением врачей после сдачи теста на коронавирус находится ее настоятель митрополит Павел.

На территории монастыря выставлены четыре поста полиции, там же находятся специалисты лабораторного центра.

Киево-Печерская лавра - один из первых монастырей Руси - 5 апреля была закрыта для паломников в связи с распространением коронавируса, сейчас там объявлен карантин.

Самодисциплина на Пасху

Зеленский настаивает, чтобы граждане страны в этом году в связи с пандемией коронавируса праздновали Пасху дома. Массовые мероприятия могут спровоцировать распространение болезни, подчеркнул он, что станет причиной для продления карантина.

"Каждый из нас понимает, что в этом году придется менять традиции. И делать это ради собственной безопасности - это зрелость и мудрость нации. От нашего поведения на Пасху, от нашей дисциплины будут зависеть дальнейшие сроки карантина. <...> Давайте вместе постараемся ради общей цели и будем праздновать Пасху дома", - заявил он. Президент уточнил, что призыв оставаться дома на Пасху касается и традиционного освящения куличей.

Глава государства напомнил, что пасхальные богослужения можно будет смотреть по телевизору. "Мы имеем договоренности с украинскими медиагруппами: вы сможете увидеть трансляцию богослужений из всех церквей на телевизионных каналах Украины", - заверил Зеленский.

По состоянию на утро вторника на Украине число зараженных коронавирусом достигло 3372 человек, умерли 98 человек, 119 пациентов выздоровели. В стране действует карантин и введен режим чрезвычайной ситуации. По решению правительства Украины, они продлятся как минимум до 24 апреля.