В Астрахани умер первый пациент с коронавирусом

АСТРАХАНЬ, 14 апреля. /ТАСС/. Первый случай смерти пациента с подтвержденным коронавирусом зафиксировали в Астраханской области, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения региона во вторник.

"Умер мужчина 1947 года рождения с двусторонней сливной пневмонией. Пациент был переведен из железнодорожной больницы в Областную инфекционную больницу имени А. М. Ничоги, находился в реанимации на искусственной вентиляции легких. Проведенный тест дал положительный результат на коронавирус", - говорится в сообщении.

В Астраханской области, по данным регионального министерства здравоохранения, официально подтверждены 47 случаев заражения коронавирусом, еще 19 подтверждены предварительно. Один пациент умер, двое выздоровели.