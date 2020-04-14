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Пандемия коронавируса нового типа

В Астрахани умер первый пациент с коронавирусом

У мужчины 1947 года рождения была двусторонняя пневмония

АСТРАХАНЬ, 14 апреля. /ТАСС/. Первый случай смерти пациента с подтвержденным коронавирусом зафиксировали в Астраханской области, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения региона во вторник.

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"Умер мужчина 1947 года рождения с двусторонней сливной пневмонией. Пациент был переведен из железнодорожной больницы в Областную инфекционную больницу имени А. М. Ничоги, находился в реанимации на искусственной вентиляции легких. Проведенный тест дал положительный результат на коронавирус", - говорится в сообщении.

В Астраханской области, по данным регионального министерства здравоохранения, официально подтверждены 47 случаев заражения коронавирусом, еще 19 подтверждены предварительно. Один пациент умер, двое выздоровели.

Теги
РоссияАстраханская областьПандемия коронавируса нового типа
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