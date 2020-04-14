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Пандемия коронавируса нового типа

Число заразившихся коронавирусом в Калужской области за день выросло до 74 человек

По словам врио губернатора региона, у большинства болезнь протекает в легкой форме

ТАСС, 14 апреля. Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Калужской области с утра вторника выросло более чем на 30% и составило 74 человека. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

"74 подтвержденных случая заражения коронавирусной инфекций, 28 из них в Калуге, 14 - в Боровском районе, восемь - в Обнинске, по четыре - в Малоярославецком и Козельском районах, по три - в Бабынинском, Думиничском и Людиновском, по два - в Тарусском и Жуковском, по одному - в Ульяновском, Медынском и Сухиничском районах", - говорится в сообщении.

Резкий рост числа подтвержденных случаев связан с тем, что первичные тесты стали подтверждать в регионе, уточнили ТАСС в пресс-службе правительства области. Калужский центр СПИД получил право на проведение итогового исследования, подтверждающего коронавирусную инфекцию. Ранее результатов из Москвы приходилось ждать по пять-семь дней.

Врио губернатора Калужской области Владислав Шапша в Instagram рассказал, что у большинства болезнь протекает в легкой форме. Состояние средней тяжести зафиксировано у 21 заразившегося. Четыре человека в реанимации.

За время пандемии коронавирусом заразились более 1,9 млн человек, около 120 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 21 102 случая заражения, выздоровели 1 694 человека, умерли 170. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияКалужская областьПандемия коронавируса нового типа
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