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Контакт с заразившимися коронавирусом могли иметь до 60 тыс. жителей Петербурга

По мнению властей, пятинедельный карантин может стабилизировать эпидемиологическую ситуацию в городе

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 апреля. /ТАСС/. Число контактировавших с заразившимися коронавирусом в Санкт-Петербурге может достигать 60 тыс. человек. Власти рассчитывают, что пятинедельный карантин поможет стабилизировать эпидемиологическую ситуацию в городе, сообщил во вторник вице-губернатор Петербурга Владимир Княгинин.

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"У нас более 6 тыс. зарегистрированных случаев внебольничной пневмонии, в Москве эти случаи фактически сейчас приравнены к заражению коронавирусной инфекцией. А в целом, если считать контактную зону уже тех, кто тестирован и выявлен как инфицированный COVID-19, это более 60 тыс. человек", - сказал он в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

Санкт-Петербург входит в тройку регионов РФ с наибольшим числом заразившихся коронавирусом. Всего городе, по последним данным, заразились коронавирусной инфекцией 799 человек. Из них выздоровели 163. Четверо пациентов с положительным тестом на коронавирус умерли.

Как отметил Княгинин, первый случай заражения коронавирусом в Санкт-Петербурге зафиксировали 4 марта. При этом по опыту Европы и США пик заболеваемости должен приходиться на 45-й день с начала эпидемии. По словам вице-губернатора, власти Петербурга ожидают пика в городе немного позже, благодаря принятым ограничительным мерам.

"Конечно, речь будет идти речь о тысячах заболевших, мы смотрим на Москву. Петербург примерно в три раза меньше, чем столица России, но в целом это самый крупный мегаполис Северной Европы и Балтии, и мы понимаем, что если вирус есть, то он свое возьмет. Пятинедельный карантин всегда вводится в этих ситуациях затем, чтобы те, кто легко болен, болен бессимптомно, они переболели спокойно, может даже в домашних условиях. А те, кто болен в средней [степени] тяжести или тяжелые больные, мы их могли выявить и оказать своевременную медицинскую помощь", - пояснил вице-губернатор.

Он добавил, что по нормативам в городе подготовят минимум 5,4 тыс. коек, предназначенных для лечения зараженных коронавирусной инфекцией. У властей также разработана программа по дальнейшему разворачиванию специализированных больничных мест, если это потребуется при развитии эпидемии.

Ограничительные меры в Петербурге

Власти Санкт-Петербурга ввели режим полной изоляции для жителей старше 65 лет, губернатор города пообещал выплатить им компенсацию в размере 2 тыс. рублей. Остальным рекомендовано не покидать места проживания, за исключением случаев обращения за экстренной медицинской помощью, выходов на работу, если она не приостановлена в соответствии с постановлением, а также выходов в магазин.

Разрешен выгул животных и вынос мусора на расстоянии до 100 метров от дома. Кроме того, необходимо соблюдать дистанцию не менее 1,5 м, в том числе в общественных местах, за исключением перевозки пассажиров и багажа общественным транспортом и легковыми такси. Также до 1 июня на территории Санкт-Петербурга приостановлено бронирование, прием и размещение граждан в пансионах, домах отдыха, санитарно-курортных организациях и иных объектах санитарно-курортного лечения и отдыха. По поручению главы города дежурные группы в детских садах будут работать бесплатно до 1 июня.

За время пандемии коронавирусом заразились более 1,9 млн человек, около 120 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 21 102 случая заражения, выздоровели 1 694 человека, умерли 170. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияСанкт-Петербург
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