Глава Карелии продлил режим самоизоляции в регионе до 25 апреля

ПЕТРОЗАВОДСК, 14 апреля. /ТАСС/. Глава Карелии Артур Парфенчиков продлил режим полной самоизоляции в регионе до 25 апреля в связи с увеличением числа зараженных коронавирусом. Однако введено несколько исключений, сообщил во вторник глава республики.

"Друзья, знаю, как все ждут снятия режима полной самоизоляции, но, к сожалению, сейчас это невозможно. Число заболевших растет - только за сегодня три новых подтвержденных случая. Именно ограничительные меры и снижение контактов позволяют разорвать цепочки и остановить распространение вируса. Поэтому разговоры о том, что у нас мало подтвержденных случаев и мы излишне перестраховываемся, некорректны. Это необходимая профилактическая мера, которая позволяет нам контролировать ситуацию. В связи с этим мною принято решение продлить режим до 25 апреля", - написал Парфенчиков на своей странице "ВКонтакте" о подписанном распоряжении.

В то же время, сообщил он, приняты некоторые послабления. Так, с 20 апреля, в случае если не будет резкого ухудшения эпидемиологической обстановки, жителям Карелии можно будет совершать небольшие прогулки возле дома и в расположенных рядом парках и скверах. Нужно будет иметь при себе индивидуальные средства защиты, документы, удостоверяющие личность и место регистрации. При этом для граждан старше 60 лет определено время для прогулок с 9:00 до 11:00, а для одного родителя с детьми до 14 лет - с 12:00 до 20:00.

В Муезерском и Калевальском районах, где нет зараженных коронавирусом, можно выходить на одиночные прогулки с совместно проживающими членами семьи уже с 16 апреля. Также в этих районах разрешена объектов торговли при соблюдении определенных условий. Разрешено открыть магазины площадью не более 200 кв. м с отдельным входом с улицы. В магазинах площадью до 100 кв. м одновременно разрешено находиться двум покупателям, в магазинах в 200 кв. м - не более четырех покупателей. В этих районах могут возобновить работу парикмахерские и салоны красоты, но только по предварительной записи и при условии санобработки помещений дезинфекционными средствами после каждого клиента. И мастер, и клиент должны иметь индивидуальные средства защиты.

"Сейчас Муезерский и Калевальский районы показывают значительное снижение по заболеваемости ОРВИ. Также здесь существенно сокращается количество лиц, находящихся на самокарантине. Не исключаю, что аналогичные смягчения в дальнейшем могут быть распространены и на другие районы Карелии, которые покажут положительную динамику", - пояснил Парфенчиков.

Дополнительные ограничения

До 24 апреля продлена приостановка деятельности общественного транспорта, за исключением такси. До 25 апреля запрещена работа объектов туристского показа. Вводится запрет на посещение поликлиник для пациентов с респираторными симптомами - необходимо вызвать врача на дом и обеспечить самоизоляцию в течение 14 дней, сообщил глава республики.

Всем, кто приезжает в Карелию из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Ленинградской и Мурманской областей, необходимо сообщить о своем прибытии на горячую линию карельского Минздрава по телефону 8-800-201-06-57 и обеспечить 14-дневную самоизоляцию, за исключением прибывших в служебную командировку. Работодателям необходимо рассмотреть вопрос об увеличении продолжительности вахты, а тех, кто прибыл на вахту из других районов республики или из-за ее пределов, допускать к работе после обязательного обследования на коронавирус.

"Мы расширяем список объектов малого и среднего предпринимательства, которым будет разрешено работать. Завтра Минэкономразвития опубликует перечень видов разрешенной экономической деятельности. Но сразу скажу, что сфера услуг, то есть салоны-парикмахерские, общепит и т. д., пока остаются под запретом. В перечень непродовольственных товаров первой необходимости внесены еще газомоторное топливо и дрова (топливная щепа, пеллеты, брикеты). Речи об открытии детских садов и школ пока не идет. Случаи заражения детей есть, и их немало, подвергать их риску сейчас недопустимо", - подытожил Парфенчиков.

Как сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков, на 14 апреля в республике семь случаев заражения подтверждены окончательно, в том числе три новых выявлены во вторник.