{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Глава Карелии продлил режим самоизоляции в регионе до 25 апреля

Артур Парфенчиков подчеркнул, что это необходимая профилактическая мера, которая позволяет властям контролировать ситуацию с коронавирусом

ПЕТРОЗАВОДСК, 14 апреля. /ТАСС/. Глава Карелии Артур Парфенчиков продлил режим полной самоизоляции в регионе до 25 апреля в связи с увеличением числа зараженных коронавирусом. Однако введено несколько исключений, сообщил во вторник глава республики.

"Друзья, знаю, как все ждут снятия режима полной самоизоляции, но, к сожалению, сейчас это невозможно. Число заболевших растет - только за сегодня три новых подтвержденных случая. Именно ограничительные меры и снижение контактов позволяют разорвать цепочки и остановить распространение вируса. Поэтому разговоры о том, что у нас мало подтвержденных случаев и мы излишне перестраховываемся, некорректны. Это необходимая профилактическая мера, которая позволяет нам контролировать ситуацию. В связи с этим мною принято решение продлить режим до 25 апреля", - написал Парфенчиков на своей странице "ВКонтакте" о подписанном распоряжении.

В то же время, сообщил он, приняты некоторые послабления. Так, с 20 апреля, в случае если не будет резкого ухудшения эпидемиологической обстановки, жителям Карелии можно будет совершать небольшие прогулки возле дома и в расположенных рядом парках и скверах. Нужно будет иметь при себе индивидуальные средства защиты, документы, удостоверяющие личность и место регистрации. При этом для граждан старше 60 лет определено время для прогулок с 9:00 до 11:00, а для одного родителя с детьми до 14 лет - с 12:00 до 20:00.

В Муезерском и Калевальском районах, где нет зараженных коронавирусом, можно выходить на одиночные прогулки с совместно проживающими членами семьи уже с 16 апреля. Также в этих районах разрешена объектов торговли при соблюдении определенных условий. Разрешено открыть магазины площадью не более 200 кв. м с отдельным входом с улицы. В магазинах площадью до 100 кв. м одновременно разрешено находиться двум покупателям, в магазинах в 200 кв. м - не более четырех покупателей. В этих районах могут возобновить работу парикмахерские и салоны красоты, но только по предварительной записи и при условии санобработки помещений дезинфекционными средствами после каждого клиента. И мастер, и клиент должны иметь индивидуальные средства защиты.

"Сейчас Муезерский и Калевальский районы показывают значительное снижение по заболеваемости ОРВИ. Также здесь существенно сокращается количество лиц, находящихся на самокарантине. Не исключаю, что аналогичные смягчения в дальнейшем могут быть распространены и на другие районы Карелии, которые покажут положительную динамику", - пояснил Парфенчиков.

Дополнительные ограничения

До 24 апреля продлена приостановка деятельности общественного транспорта, за исключением такси. До 25 апреля запрещена работа объектов туристского показа. Вводится запрет на посещение поликлиник для пациентов с респираторными симптомами - необходимо вызвать врача на дом и обеспечить самоизоляцию в течение 14 дней, сообщил глава республики.

Всем, кто приезжает в Карелию из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Ленинградской и Мурманской областей, необходимо сообщить о своем прибытии на горячую линию карельского Минздрава по телефону 8-800-201-06-57 и обеспечить 14-дневную самоизоляцию, за исключением прибывших в служебную командировку. Работодателям необходимо рассмотреть вопрос об увеличении продолжительности вахты, а тех, кто прибыл на вахту из других районов республики или из-за ее пределов, допускать к работе после обязательного обследования на коронавирус.

"Мы расширяем список объектов малого и среднего предпринимательства, которым будет разрешено работать. Завтра Минэкономразвития опубликует перечень видов разрешенной экономической деятельности. Но сразу скажу, что сфера услуг, то есть салоны-парикмахерские, общепит и т. д., пока остаются под запретом. В перечень непродовольственных товаров первой необходимости внесены еще газомоторное топливо и дрова (топливная щепа, пеллеты, брикеты). Речи об открытии детских садов и школ пока не идет. Случаи заражения детей есть, и их немало, подвергать их риску сейчас недопустимо", - подытожил Парфенчиков.

Как сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков, на 14 апреля в республике семь случаев заражения подтверждены окончательно, в том числе три новых выявлены во вторник.

Теги
Парфенчиков, Артур ОлеговичРоссияКарелияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Пасхальные службы в Краснодарском крае пройдут на территориях храмовых дворов
Доступ прихожан в сами храмы планируется ограничить
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС