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Пандемия коронавируса нового типа

Медики сообщили, что в Дагестане более 10% пациентов с коронавирусом в тяжелом состоянии

Всего в регионе порядка 100 заболевших COVID-19

МАХАЧКАЛА, 14 апреля. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Дагестане выросло с 84 до 100. Более 10% зараженных находятся в тяжелом состоянии в реанимации, сообщает во вторник Министерство здравоохранения республики.

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"Сегодня, 14 апреля, вернулись результаты около двух десятков анализов, направленных в московский референс-центр. COVID-19 подтвердился еще у 16 человек, среди них двое детей 10 и 15 лет. Теперь общее количество заразившихся, чей диагноз подтвердили в федеральной лаборатории, достигло 100 человек, в том числе 14 детей. В реанимации центра инфекционных болезней сегодня находится 12 человек, четыре из них подключены к аппаратам ИВЛ, в их числе 10-месячный ребенок", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за всеми пациентами установлено круглосуточное медицинское наблюдение.

"У 21 заболевшего первичный диагноз снят, однако они остаются под наблюдением медработников. 40 пациентов с предварительным положительным тестом ждут заключения из Москвы", - отметил Минздрав региона.

По его данным, в Дагестане наибольшее число заразившихся в Махачкале, на втором месте - Каспийск (14), еще 6 - в Южно-Сухокумске, двое госпитализированы в Буйнакскую центральную городскую больницу, в Левашинской и Сергокалинской райбольницах - по три пациента с COVID-19.

По данным управления Роспотребнадзора по Дагестану, в регионе 100 подтвержденных положительных результатов по коронавирусу, девять человек выздоровели. Всего обследовали более 6,8 тыс. человек, свыше 2,1 тыс. находятся в домашней изоляции. Большинство пациентов госпитализированы в Республиканский центр инфекционных болезней в Махачкале.

Теги
РоссияДагестанПандемия коронавируса нового типа
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