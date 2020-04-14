Число зараженных коронавирусом в СКФО выросло на 19%

Наибольший прирост за сутки показала Северная Осетия - в республике выявлено еще 18 случаев, за все время - 52. В Дагестане число заразившихся достигло 100, диагноз за минувшие сутки подтвержден еще у 16 жителей республики. Девять человек выздоровели.

За сутки в регионах Северного Кавказа зарегистрировано 68 новых случаев заражения новым коронавирусом. По оперативной информации рабочей группы аппарата полномочного представителя президента РФ в СКФО по координации действий регионов в борьбе с распространением коронавируса, в больницах округа в тяжелом состоянии находятся 47 пациентов, в состоянии средней тяжести - 114. Общее количество жителей Северного Кавказа, находящихся с подозрением на заболевание (с первичным положительным тестом), составляет 320 человек.

НАЛЬЧИК, 14 апреля. /ТАСС/. Число жителей регионов Северного Кавказа, заразившихся коронавирусом, за сутки выросло на 19% - до 418. В регионах вводят обязательный режим самоизоляции для прилетевших из Москвы, ограничивают работу организаций и усиливается контроль за ними.

На Ставрополье девять новых случаев, всего - 95. В Карачаево-Черкесии за сутки подтверждены десять новых случая, всего их стало 23. В Чечне за сутки - плюс 15, всего 64 подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией, пять пациентов умерли, 15 уже выписаны из больницы.

В Ингушетии за сутки новых случаев заражения не зафиксировано. Врачи Назрановской городской больницы в Ингушетии выписали первого пациента после заражения коронавирусом. Мужчина выздоровел и уже находится дома, сообщила ТАСС министр здравоохранения Ингушетии Зарема Льянова.

В Кабардино-Балкарии новых случаев также нет. В регионе всего зарегистрировано 50 заразившихся. При этом в Роспотребнадзоре по КБР отметили, что на подтверждении в Ставропольском противочумном институте находятся 37 анализов жителей республики. Там же отметили, что большинство случаев заражения коронавируса нового типа связаны с завозом инфекции из Москвы.

Контроль и самоизоляция

Местные власти продолжают принимать решения по ужесточению режима самоизоляции в регионах. Так, власти Кабардино-Балкарии приняли решение об обязательной самоизоляции на 14 дней граждан, прибывающих из Москвы в аэропорт Нальчик, сообщил журналистам во вторник руководитель Роспотребнадзора по КБР, главный государственный санитарный врач республики Жираслан Пагов. Кроме того, по его словам, планируется устройство карантинного поста при въезде в республику. Прибывающие автомобильным транспортом будут обследованы на новую коронавирусную инфекцию.

В республике сроком на неделю ограничили деятельность ряда организаций, в частности салонов красоты, автомобильных моек самообслуживания и организаций, которые осуществляют деятельность по техническому обслуживанию транспортных средств, продаже автозапчастей и ГСМ.

На Ставрополье ГИБДД из-за коронавируса ограничила въезд в Кисловодск легковых автомобилей из других регионов. Уже составлены первые шесть протоколов на водителей, которые путешествуют без веских причин. За нарушение режима самоизоляции им грозит штраф от 1 тыс. до 15 тыс. рублей. В городе введена система пропусков. В Северной Осетии двоих граждан республики оштрафовали за нарушение режима самоизоляции на 15 тыс.рублей.

Глава КЧР Рашид Темрезов заявил, что с завтрашнего дня главы городов и районов республики совместно с надзорными и правоохранительными органами начнут проверять предприятия, которые официально работают, на предмет соблюдения санитарного режима. По отношению к тем руководителям, которые не соблюдают требований, будут применяться меры. Также меры административной ответственности будут предприняты в отношении предприятий, которые работают нелегально, вплоть до лишения лицензий и их закрытия.

Продукты гражданам, поддержка бизнесу

В регионах продолжается работа по оказании помощи нуждающимся семьям, врачам и бизнесу. Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков во вторник сообщил в своем аккаунте в Instagram о поручении по подготовке очередной партии продуктовых наборов в количестве 10 тыс., чтобы передать их малообеспеченным семьям КБР. В Чечне продуктовые наборы получили около 96 тыс. семей, 4 тыс. человек получили помощь после обращения на горячие линии оперативных штабов.

Власти Северной Осетии утвердили правила оказания адресной помощи во время самоизоляции в связи с коронавирусом. В частности, семьи с малолетними детьми, которые потеряли доход из-за самоизоляции, смогут получить выплату в размере 3 тыс. рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка. Также помощь будет оказана жителям республики, потерявшим доход. В Кабардино-Балкарии гражданам, зарегистрированным в органах службах занятости с 1 марта до 30 апреля 2020 года и получающим пособие по безработице, доплатят из регионального бюджета по 5 тыс. рублей.

Местные власти продолжают оказывать поддержку предпринимателям. В Республике Дагестан запустили портал, регламентирующий деятельность предприятий и торговых точек в период режима повышенной готовности. Предприниматели на портале смогут подать заявку в региональное управление Роспотребнадзор, а пользователи сети могут получить доступ к реестру предприятий, имеющих разрешение на ведение своей деятельности. В Кизляре создали штаб по поддержке малого и среднего бизнеса в условиях пандемии.

В Ингушетии владелец гостиницы в Назрани предоставил бесплатное проживание для врачей Назрановской городской больницы, в которой проходят лечение пациенты, инфицированные коронавирусом, чтобы обезопасить семьи медиков от заражения и облегчить им возможность добираться на работу. Как рассказали в министерстве туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-Черкесии, местная компания предоставила более 25 тыс. литров бутилированной воды членам единого волонтерского штаба по координации помощи пожилым и маломобильных людям, которые опасаются выходить из дома из-за распространения коронавируса. Предприятие также помогает топливом для транспорта, на котором волонтеры развозят воду.