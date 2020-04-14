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Полиция Финляндии расследует госзакупку некачественных защитных масок из Китая

Лабораторные тесты показали, что 2 млн хирургических и свыше 200 тыс. обычных защитных масок оказались непригодными для больничных условий

ХЕЛЬСИНКИ, 14 апреля. /ТАСС/. Центральная криминальная полиция (ЦКП) Финляндии начала следственные действия по поводу закупки государственным Центром кризисного снабжения страны крупной партии защитных масок из Китая, оказавшихся непригодными для использования в условиях больниц. Об этом ведомство сообщило вечером во вторник.

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Центр кризисного снабжения неделю назад получил из Китая 2 млн хирургических и свыше 200 тыс. обычных защитных масок, которые затем не прошли в Финляндии лабораторные тесты и оказались непригодными для больничных условий. Их, правда, можно использовать в уходе за пожилыми людьми на дому. Закупка масок происходила не напрямую, а через финских посредников, в том числе, по сведениям финских СМИ, при участии предпринимателя в сфере красоты и бизнесмена, имеющего долги. Выплата каждому из них составила по €5 млн бюджетных средств.

"ЦКП поступил запрос на проведение расследования по поводу совершенной Центром кризисного снабжения сделки с разными лицами о закупке защитных масок. Полиция, в соответствии с законодательными нормами о проведении предварительного расследования, начала изучение ситуации", - говорится в сообщении. После изучения ситуации, что займет несколько дней, будет решено, есть ли основания подозревать наличие состава преступления в этом деле. При этом еще на прошлой неделе полиция заморозила имеющие отношение к сделке средства в размере €2 млн, добавили там.

Количество заразившихся коронавирусом в Финляндии возросло, по состоянию на вторник, до 3 161, увеличившись за сутки на 97. Умерли, по последним данным, 64 человека.

С 19 марта по 13 мая Финляндия закрыла границы из-за ситуации с коронавирусом. С 28 марта по 19 апреля власти ограничили передвижение между столичным регионом Уусимаа и остальной частью страны, чтобы не допустить распространения инфекции. В Финляндии закрыты и переведены на дистанционное обучение школы и вузы, детсады продолжают работать, однако родителям по возможности рекомендуется оставлять детей дома. Кроме того, запрещено собираться группами более 10 человек.

Теги
ФинляндияКитайПандемия коронавируса нового типа
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