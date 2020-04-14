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Пасхальные службы в Краснодарском крае пройдут на территориях храмовых дворов

Доступ прихожан в сами храмы планируется ограничить

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 апреля. /ТАСС/. Митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор принял решение провести пасхальные богослужения на территориях храмовых дворов, доступ верующих в сами храмы будет ограничен. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Кубанской митрополии.

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Пресс-служба митрополии распространила циркулярное письмо за подписью митрополита Исидора, адресованное представителям православного духовенства в Краснодарском крае. В документе отмечается, что меры принимаются с учетом постановления губернатора региона о продлении карантина и постановления главного государственного санитарного врача по Краснодарскому краю о введении ограничительных мероприятий.

"Пасхальные богослужения провести в храмовом дворе или прилежащей территории. Приставной престол допустимо установить на паперти храма или в ином подходящем для этого месте на территории", - говорится письме.

Кроме того, митрополит Исидор рекомендовал священнослужителям совершить крестный ход силами духовенства, алтарников и певчих без участия прихожан, отказаться от совершения таинства причастия мирян в пасхальную ночь, а также проследить за соблюдением санитарных предписаний, в том числе социального дистанцирования. В пасхальную ночь в Краснодарском крае также намерены привлечь волонтеров для помощи в раздаче антисептических масок и обработке рук.

О временном приостановлении посещения прихожанами храмов на своем сайте также сообщила Симферопольская и Крымская епархия. "В целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции среди населения Республики Крым с 15 апреля по 19 апреля 2020 года включительно будет осуществлено временное приостановление посещения гражданами территорий, зданий, строений, сооружений, в том числе культовых зданий (за исключением священнослужителей, а также лиц, присутствие которых необходимо для совершения богослужений и функционирования культовых зданий)", - говорится в сообщении.

Для доступа граждан к религиозным обрядам и церемониям в Крыму будут использоваться онлайн-трансляции, телевидение и другие виды дистанционного общения. Освящение пасхальных куличей в Великую Субботу и в день Светлого Христова Воскресения будут проводиться исключительно на территории храма поэтапно группами прихожан не более 50 человек с соблюдением масочного режима и дистанции не менее 1,5 м, а также нанесением соответствующей разметки на прихрамовой территории.

Теги
РоссияКраснодарский крайПандемия коронавируса нового типа
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