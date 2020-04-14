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Пандемия коронавируса нового типа

Помпео заявил, что все страны должны публиковать данные о распространении коронавируса

Госсекретарь США отметил, что эти сведения нужны американским специалистам для принятия решений о снятии санитарных ограничений

НЬЮ-ЙОРК, 14 апреля. /ТАСС/. Вашингтон исходит из того, что все государства должны предоставлять достоверную информацию о распространении на их территории нового коронавируса, эти сведения нужны американским специалистам для принятия решений о снятии санитарных ограничений в США. Об этом заявил во вторник госсекретарь США Майкл Помпео в интервью журналистам техасской радиостанции KSEV, его стенограмму распространила пресс-служба американского внешнеполитического ведомства.

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"Нам нужно, чтобы власти всех стран сделали две вещи. Во-первых, они должны быть честными относительно того, что происходит, - сказал глава Госдепартамента. - Они должны рассказывать о том, где на их территории находятся очаги инфекции, сколько у них было летальных исходов, какого рода случаи имели место, какие тесты они проводят".

"Эта информация представляет важность для лучших из наших медицинских работников, чтобы принять решение о том, как мы возобновим работу американской экономики. Нам нужно, чтобы все страны, в том числе Китай, действовали прозрачно и открыто", - пояснил Помпео.

Госсекретарь не ответил однозначно на вопрос о том, как Вашингтон относится к возможности начала судебного разбирательства в США в отношении китайских властей в связи с тем, что они якобы ранее не предоставили исчерпывающую информацию о распространении коронавируса. "Я видел различные предложения относительно этого", - сказал Помпео. Он подчеркнул, что в настоящее время ключевой задачей является борьба с распространением инфекции.

"Наступит время, и ждать этого не так уж долго, когда мир увидит, какие страны действовали надлежащим образом, какие создавали угрозу и наносили ущерб, что приводило <...> к смерти американцев", - сказал Помпео. Он выразил уверенность в том, что власти США "сыграют лидирующую роль в привлечении этих стран и лиц к ответственности".

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и впоследствии распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 1,9 млн человек, зафиксировано свыше 120 тыс. летальных исходов.

Теги
СШАПомпео, Майкл (Майк)Пандемия коронавируса нового типа
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