Эксперт: для снижения смертности от коронавируса им должно переболеть большинство

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Смертность от нового типа коронавируса, вызвавшего пандемию, снизится в случае, если им переболеет большая часть населения. Такое мнение высказал замдиректора петербургского НИИ вакцин и сывороток Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Игорь Красильников.

"Данная пандемия связана с тем, что появился новый вирус. Новыми вирусами всегда должна переболеть большая часть популяции людей для того, чтобы снизилась заболеваемость, снизилась смертность от него", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

Он добавил, что многие могли уже перенести заражение коронавирусом, однако даже не знать об этом. "Наложилась эпидемия гриппа и коронавируса. Люди, которые болели гриппом, они также могли попасть в список тех, кто болел коронавирусом. То есть, это пересечение инфекций, так что вполне возможно, что многие переболели [коронавирусом] бессимптомно", - сказал Красильников.