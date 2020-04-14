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Пандемия коронавируса нового типа

Эксперт: для снижения смертности от коронавируса им должно переболеть большинство

Замдиректора петербургского НИИ Федерального медико-биологического агентства Игорь Красильников отметил, что многие могли уже перенести заражение, однако даже не знают об этом

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Смертность от нового типа коронавируса, вызвавшего пандемию, снизится в случае, если им переболеет большая часть населения. Такое мнение высказал замдиректора петербургского НИИ вакцин и сывороток Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Игорь Красильников.

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"Данная пандемия связана с тем, что появился новый вирус. Новыми вирусами всегда должна переболеть большая часть популяции людей для того, чтобы снизилась заболеваемость, снизилась смертность от него", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

Он добавил, что многие могли уже перенести заражение коронавирусом, однако даже не знать об этом. "Наложилась эпидемия гриппа и коронавируса. Люди, которые болели гриппом, они также могли попасть в список тех, кто болел коронавирусом. То есть, это пересечение инфекций, так что вполне возможно, что многие переболели [коронавирусом] бессимптомно", - сказал Красильников.

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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