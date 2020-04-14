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Пандемия коронавируса нового типа

Около 40 человек заразились коронавирусом в онкологическом отделении больницы в Гамбурге

По данным издания Der Spiegel, вероятно, коронавирусом сначала заразилась за пределами больницы работавшая там уборщица

БЕРЛИН, 14 апреля. /ТАСС/. Около 20 пациентов и примерно такое же количество медицинских сотрудников заразились коронавирусом нового типа в онкологическом отделении Университетской клиники Гамбург-Эппендорф (UKE) в Германии. Об этом сообщила во вторник агентству DPA представитель учреждения Саскиа Лемм.

"В отделении онкологии на прошлой неделе положительными были результаты анализов, взятых на коронавирус у примерно 20 пациентов, а также около 20 сотрудников различных профессиональных групп", - сказала она. По ее словам, компетентные органы были проинформированы о случившемся.

Как инфекция попала в клинику, выясняется. По данным издания Der Spiegel, по всей видимости, коронавирусом сначала заразилась за пределами больницы работавшая там уборщица.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран мира и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией.

По данным издания Der Tagesspiegel, в Германии по состоянию на вечер вторника заразились 131 988 человек, скончались 3 424. За сутки число заразившихся увеличилось на 1 945, оно сокращается второй день подряд и находится на самом низком уровне за последние недели.

Теги
ГерманияПандемия коронавируса нового типа
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