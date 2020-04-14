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Федеральные сети общепита "Теремок" и "Буше" закрыли половину своих точек в Петербурге

Обороты ресторанов упали на 90% и 75%

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 апреля. /ТАСС/. Российские сети ресторанов быстрого питания "Теремок" и пекарен "Буше" закрыли половину своих точек в Санкт-Петербурге в условиях запрета на обслуживание в заведениях общественного питания. Оборот в марте сократился на 75-90%, сообщили журналистам во вторник представители компаний.

"В условиях запрета на работу заведений общественного питания "Теремок" закрыл [в Санкт-Петербурге] 27 точек в фудкортах, 14 ресторанов и перевел 52 ресторана в режим работы навынос. Оборот "Теремка" [в марте] сократился на 90%, недополучено выручки в размере около 150 млн рублей", - сообщил журналистам во вторник гендиректор и совладелец сети в Петербурге Виталий Свидовский.

Сеть ресторанов "Теремок", основанная в 1998 году, насчитывает более 300 точек общественного питания в Москве, Петербурге и Краснодаре. По словам Свидовского, персонал насчитывает более 2,4 тыс. человек. По итогам 2019 года точки сети посетили 32 млн покупателей. В 2019 году оборот компании вырос на 20% в сравнении с 2018 годом до 11,3 млрд рублей, следует из открытых данных. Налоговые выплаты в 2018 году увеличились на 12,5% до 319,9 млн рублей.

Как сказал журналистам во вторник коммерческий директор сети пекарен Санкт-Петербурга "Буше", в управлении которой 46 точек общественного питания в Петербурге и Москве, Роман Певзнер, компания закрыла все пять точек в Москве в связи с нерентабельностью их содержания. Падение совокупного оборота сети он оценил в 75%.

В Санкт-Петербурге компания сохранила работу половины всех точек, около 20, которые перепрофилированы в продуктовые магазины. "Есть ряд помещений в Петербурге, в развитие которых мы вложили десятки миллионов рублей, по ним арендодатели не идут на уступки по пересмотру стоимости арендной платы", - замечает представитель сети.

Представители компаний отметили, что не обсуждают перспективу полного закрытия сетей, однако на фоне падающих финансовых показателей сети "Теремок" и "Буше" направили обращение губернатору Петербурга Александру Беглову с просьбой рассмотреть возможность предоставления им антикризисных льгот, которые доступны сейчас малому и среднему бизнесу. В частности - смягчить кредитные условия, предоставить прямые субсидии отрасли, смягчить требования по налоговым выплатам и помочь урегулировать отношения с арендодателями.

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РоссияСанкт-ПетербургПандемия коронавируса нового типа
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