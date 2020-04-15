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Пандемия коронавируса нового типа

Первый инфекционный центр Минобороны РФ в Нижнем Новгороде сдадут 17 апреля

Среди его сотрудников будут, в частности, инфекционисты, пульмонологи, анестезиологи и рентгенологи

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Строительство Нижегородского многофункционального инфекционного медцентра - первого из 16 новых центров Министерства обороны РФ, которые возводятся по поручению президента РФ Владимира Путина, планируется завершить к 17 апреля. Об этом сообщил начальник Главного военно-медицинского управления Минобороны РФ Дмитрий Тришкин.

"Завтра первый врачебно-сестринский состав прибудет в Нижний Новгород для работы в новом многофункциональном центре, который будет сдан уже 17 апреля. В числе будущих сотрудников - высококвалифицированные специалисты, в том числе инфекционисты, пульмонологи, анестезиологи и рентгенологи", - сказал Тришкин газете "Красная звезда".

По его словам, работу всех 16 медицинских центров, которые строятся в 15 регионах РФ, будут обеспечивать 400 военных врачей, 950 человек среднего и 800 - младшего медицинского персонала. Всего будет задействовано более 2 300 человек как военного, так и гражданского персонала. "Часть медицинских специалистов уже прошла обучение и повышение квалификации на базе Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова в Санкт-Петербурге", - отметил он.

Тришкин уточнил, что штат новых медцентров будет комплектоваться из числа военных врачей, фельдшеров и медицинских сестер преимущественно из состава окружных лечебных учреждений, на территории которых строятся многофункциональные центры. "Также будут набираться и гражданские специалисты, изъявившие желание работать в наших центрах", - добавил он.

Представитель Минобороны РФ подчеркнул, что медцентры будут оснащены самым современным оборудованием, здесь будет оказываться весь спектр специализированной медицинской помощи. "Все они будут укомплектованы компьютерными томографами, аппаратами ИВЛ, рентген-оборудованием, аппаратами УЗИ, оборудованием анестезиологии и эндоскопии", - пояснил Тришкин.

Он добавил, что новые медцентры при необходимости позволят оказать помощь пострадавшим от вирусных инфекций в период обострения, а также "после улучшения санитарно-эпидемической обстановки существенно повысить качество медобеспечения наших военнослужащих".

Инфекционные центры

Строительство 16 медицинских центров в рамках борьбы с новой коронавирусной инфекцией ведется в четырех военных округах по поручению президента РФ Владимира Путина, на это выделено почти 8,8 млрд рублей. Глава Минобороны Сергей Шойгу ранее сообщал, что центры будут построены к 15 мая, позднее его заместитель Тимур Иванов заявил, что строительство идет с опережением графика. Он сообщал, что первый центр в Нижнем Новгороде будет сдан к 20 апреля. Работы по строительству центров контролируются в круглосуточном режиме, в том числе через Национальный центр управления обороной Российской Федерации.

Емкость всех лечебных заведений составит 1,6 тыс. мест.

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РоссияНижегородская областьПандемия коронавируса нового типа
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