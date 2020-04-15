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Пандемия коронавируса нового типа

Профсоюзы и религиозные организации призвали облегчить долговое бремя развивающихся стран

Такая мера необходима, чтобы эти государства смогли сосредоточить усилия на борьбе с пандемией, отмечается в письме, адресованном президенту США, лидерам стран G20 и руководству МВФ

НЬЮ-ЙОРК, 15 апреля. /ТАСС/. Американское профсоюзное объединение Американская федерация труда - Конгресс производственных профсоюзов (AFL-CIO) и около 80 религиозных организаций призвали правительство США, страны G20 и Международный валютный фонд облегчить выплаты по долгам развивающихся стран, чтобы они могли сосредоточить усилия на борьбе с пандемией.

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Как сообщило во вторник информационное агентство Reuters, в письме, адресованном президенту США Дональду Трампу, лидерам стран G20 и руководству МВФ, содержится призыв улучшить условия для реструктурирования задолженности, ввести мораторий на выплаты по долгам и предоставить дополнительные ресурсы для поддержки развивающихся стран, пострадавших от пандемии.

Подписи под обращением, по сообщению Reuters, поставили представители крупнейшего в США профобъединения AFL-CIO, благотворительной организации Oxfam America, Епископальной церкви США, Пресвитерианской церкви и других организаций.

Теги
СШАТрамп, ДональдПандемия коронавируса нового типа
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