Профсоюзы и религиозные организации призвали облегчить долговое бремя развивающихся стран

НЬЮ-ЙОРК, 15 апреля. /ТАСС/. Американское профсоюзное объединение Американская федерация труда - Конгресс производственных профсоюзов (AFL-CIO) и около 80 религиозных организаций призвали правительство США, страны G20 и Международный валютный фонд облегчить выплаты по долгам развивающихся стран, чтобы они могли сосредоточить усилия на борьбе с пандемией.

Как сообщило во вторник информационное агентство Reuters, в письме, адресованном президенту США Дональду Трампу, лидерам стран G20 и руководству МВФ, содержится призыв улучшить условия для реструктурирования задолженности, ввести мораторий на выплаты по долгам и предоставить дополнительные ресурсы для поддержки развивающихся стран, пострадавших от пандемии.

Подписи под обращением, по сообщению Reuters, поставили представители крупнейшего в США профобъединения AFL-CIO, благотворительной организации Oxfam America, Епископальной церкви США, Пресвитерианской церкви и других организаций.