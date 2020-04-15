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Пандемия коронавируса нового типа

В Канаде число заразившихся коронавирусом превысило 27 тыс.

От последствий заболевания в стране умерли 903 человека

ОТТАВА, 15 апреля. /ТАСС/. Число заразившихся новым коронавирусом в Канаде за последние сутки увеличилось на 1 383 - до 27 063. Об этом сообщил во вторник Минздрав страны.

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В настоящее время обследование на наличие коронавируса прошли 454,9 тыс. человек. Больше всего инфицированных выявлено в провинциях Квебек (14 248), Онтарио (7 953) и Альберта (1 870).

Первый случай заражения коронавирусом в Канаде был зафиксирован 15 января, к настоящему времени 903 пациента умерли, более 8,2 тыс. человек выздоровели. Случаи инфицирования отмечены в 12 из 13 канадских регионов. Не затронутой вирусом остается только арктическая территория Нунавут.

9 апреля премьер-министр страны Джастин Трюдо заявил, что, согласно прогнозам правительства, пик пандемии придется на конец мая, а первая волна массовых заражений завершится в конце лета.

Теги
КанадаТрюдо, ДжастинПандемия коронавируса нового типа
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В Аргентине число умерших из-за коронавируса превысило 100 человек
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