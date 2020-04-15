В Мексике число умерших пациентов с коронавирусом превысило 400

МЕХИКО, 15 апреля. /ТАСС/. Число летальных исходов среди заразившихся коронавирусом в Мексике достигло 406, за последние сутки умерли 74 инфицированных пациента. Об этом сообщил во вторник вечером главный эпидемиолог министерства здравоохранения республики Хосе Луис Аломия. Трансляция его выступления идет на официальном сайте ведомства.

"Число смертей увеличилось до 406", - сказал Аломия. За сутки врачи подтвердили наличие вируса еще у 385 человек, общее число инфицированных достигло 5 399. Больше всего заразившихся - свыше 1,5 тыс. человек - выявлено в Мехико.

О первом случае заражения в Мексике стало известно 28 февраля. Правительство 30 марта объявило о введении режима чрезвычайной ситуации в сфере здравоохранения и приостановке всех видов деятельности, не имеющих первостепенного значения.