Количество авиарейсов внутри Сахалинской области сократилось из-за коронавируса

Президент РФ Владимир Путин дал право главам субъектов самостоятельно принимать решения по поводу ужесточения или ослабления особых режимов (карантин или самоизоляция), принятых на территориях регионов в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в стране. Аэропорт Южно-Сахалинска (Хомутово) сообщал об ограничении с 1 апреля авиасообщения с другими российскими регионами. Сейчас с острова на материк и обратно летают по одному самолету по каждому маршруту. Внутриобластное авиасообщение изначально сокращать не планировалось.

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 15 апреля. /ТАСС/. Власти Сахалинской области из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции сократили число внутренних рейсов для концентрации пассажиров именно в Южно-Сахалинске. Об этом в среду сообщили журналистам в пресс-службе островного правительства.

"Перевозка пассажиров в северные районы Сахалина [из южной части острова] и на Курильские острова продолжается, но при этом частота полетов стала меньше", - сообщили в пресс-службе.

По информации областных властей, данная мера поможет сконцентрировать основную часть пассажиропотока в главном аэропорту области - в Южно-Сахалинске. В свою очередь, это поможет мобилизовать в одном месте все силы местных подразделений Минздрава и Роспотребнадзора. Точной даты восстановления привычного графика перелетов внутри области и на материк пока нет. Планируется, что ограничения в авиасообщении будут сняты после улучшения эпидемиологической ситуации в стране.

В настоящее время в Сахалинской области официально зарегистрированы 12 зараженных коронавирусной инфекцией, из них три человека идут на поправку. Еще шесть человек выздоровели ранее и были выписаны из больницы. С 1 апреля в островном регионе действует режим самоизоляции.

Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России выросло за последние сутки на 2774 и сейчас составляет 21 102 человека, из них 13 002 в Москве. По данным федерального оперативного штаба на утро вторника, выздоровели 1 694 человека, умерли 170. В среду ночью власти Москвы сообщили о смерти еще 11 заразившихся. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.