В США соотечественники нашли жилье для более 70 россиян, которые не смогли вернуться домой

НЬЮ-ЙОРК, 15 апреля. /ТАСС/. Организации российских соотечественников предоставили временное жилье суммарно уже более чем 70 гражданам РФ, которые ранее не смогли вернуться на родину из-за отмены рейсов в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщила во вторник ТАСС председатель Координационного совета организаций российских соотечественников (КСОРС) США Елена Брэнсон.

В конце марта были отменены несколько рейсов из Нью-Йорка в Москву, из-за этого многие россияне, которые в свете распространения нового коронавируса рассчитывали вернуться в РФ, не смогли этого сделать. У некоторых из них не было средств, чтобы остановиться в гостинице, они опасались, что будут вынуждены жить в аэропорту.

Помощь гражданам РФ оказали организации соотечественников, в том числе КСОРС и общество "Русская молодежь Америки". "В общей сложности это около 70 человек", - сказала Брэнсон. Как она пояснила, часть из них российские соотечественники согласились разместить в своих квартирах или домах. "Некоторым оплатили пребывание в гостинице. Посольство России в США и генеральное консульство России в Нью-Йорке покрыло основные затраты на гостиницу", - отметила Брэнсон.

Председатель КСОРС констатировала, что соотечественники подвозили россиян до временного жилья, предоставляли им продовольствие и лекарства. В этих целях проводили сбор пожертвований. "Посольство РФ в США также очень помогает, выделяет средства и все остальное", - отметила Брэнсон.

Штат Нью-Йорк является сейчас одним из основных очагов распространения коронавируса в стране. В нем выявлено уже свыше 203 тыс. случаев заражения, зафиксировано более 10,8 тыс. летальных исходов. Такую информацию приводит Университет Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе данных федеральных и местных властей.