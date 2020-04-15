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Пандемия коронавируса нового типа

В Аргентине число умерших из-за коронавируса превысило 100 человек

Общее количество инфицированных в стране достигло 2 443

БУЭНОС-АЙРЕС, 15 апреля. /ТАСС/. Аргентинские власти во вторник подтвердили смерть еще семи пациентов, зараженных коронавирусом нового вида. Как сообщила пресс-служба администрации президента, общее число жертв пандемии в республике достигло 105 человек.

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"Сегодня были подтверждены 166 новых случаев [вызываемого новым коронавирусом заболевания] COVID-19. С учетом этих данных общее число подтвержденных случаев в стране достигло 2 443", - говорится в сообщении.

Больше всего зараженных новым коронавирусом (667) выявлено в провинции Буэнос-Айрес. За ней следует столица страны, где COVID-19 заболели 618 человек.

19 марта президент страны Альберто Фернандес объявил о введении общего карантина. На прошлой неделе он продлил его действие до 26 апреля, отметив, что благодаря режиму обязательной социальной изоляции в Аргентине удалось избежать быстрого распространения коронавируса.

Теги
АргентинаФернандес, АльбертоПандемия коронавируса нового типа
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