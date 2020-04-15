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Церемонию перезахоронения праха генерала Гюдена в Париже могут перенести

Мероприятие было запланировано на сентябрь 2020 года в Доме инвалидов

ТАСС, 15 апреля. Церемония перезахоронения останков соратника Наполеона Бонапарта, генерала Шарля Этьена Гюдена, обнаруженных на территории Королевского бастиона в Смоленске, может быть перенесена из-за ситуации с коронавирусом с сентября 2020 года на 2021 год. Об этом ТАСС сообщил президент Фонда развития русско-французских исторических инициатив Пьер Малиновский.

Церемония была запланирована на сентябрь 2020 года в Доме инвалидов в Париже. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключал визита российского лидера Владимира Путина в Париж.

"Я думаю, что это не самое приоритетное сейчас. Думаю, церемония перезахоронения будет в 2021 году", - сказал Малиновский.

ДНК-экспертиза, проведенная французской стороной, подтвердила, что останки, найденные в ходе археологической экспедиции, начавшейся в мае 2019 года под Смоленском, принадлежат Гюдену. Ранее место его захоронения считалось утерянным. Потомки генерала попросили о перезахоронении его праха на родине.

Сезар Шарль Этьен Гюден де ла Саблонньер родился 13 февраля 1768 года, учился в Бриеннской военной школе (Франция) вместе с Наполеоном Бонапартом. Во время русской кампании 1812 года участвовал в Смоленском сражении, во время боя при Валутиной горе ему оторвало обе ноги. Гюдена эвакуировали в Смоленск, где он вскоре умер, место захоронения считалось утраченным.

Археологическая экспедиция проходила в Смоленске в 2019 году под патронажем франко-российского форума "Трианонский диалог", основанного по инициативе президентов России и Франции. Организаторами экспедиции выступили Фонд развития русско-французских исторических инициатив, Российская академия наук и Российское военно-историческое общество.

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