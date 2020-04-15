Американский врач предупредил о риске второй волны распространения коронавируса

НЬЮ-ЙОРК, 15 апреля. /ТАСС/. Темпы распространения коронавируса нового типа не удастся снизить, если люди прекратят соблюдать меры предосторожности до разработки вакцины. Такое мнение высказал во вторник американский врач-инфекционист, бывший глава федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США Том Фриден в беседе с главой американской компании Facebook Марком Цукербергом. Трансляция велась в одноименной социальной сети.

Фриден указал, что меры предосторожности необходимо соблюдать как минимум до появления вакцины, разработка которой, по его словам "может занять один-два года".

"С высокой долей уверенности можно говорить о том, что большинство людей пока не были подвержены влиянию вируса. Даже в столь сильно пострадавшем от вируса городе, как Нью-Йорк, подавляющее большинство людей не заражены, у них нет иммунитета, - подчеркнул он. - Поэтому если люди вновь начнут выходить на улицу и вирус продолжит передаваться [от человека к человеку], мы будем наблюдать такой же масштаб его распространения".

Специалист подчеркнул, что строить какие-либо прогнозы в настоящий момент сложно, так как многие аспекты поведения вируса пока не изучены.

"Мы не знаем, как поведет себя вирус в других погодных условиях, мутирует ли он, будет ли он столь же смертельным и станет ли так же стремительно передаваться. Но, исходя из наших наблюдений к настоящему моменту, очевидно, что как только люди возобновят социальную активность, его распространение возобновится, - указал он. - Поэтому так важно оградить от его воздействия наиболее уязвимые категории населения - людей старшего поколения и тех, кто страдает от хронических заболеваний".

Ранее о риске второй волны распространения вируса заявлял нынешний глава ЦКПЗ Роберт Редфилд в интервью Национальному общественному радио. По его мнению, пандемия вновь напомнит о себе "поздней осенью - в начале зимы".