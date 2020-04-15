В Хабаровском крае начались выплаты для оставшихся без работы из-за пандемии

ХАБАРОВСК, 15 апреля. /ТАСС/. Власти Хабаровского края начали выплату материальной помощи жителям, которые остались без работы из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции и введенных из-за этого ограничительных мер. Об этом сообщается в среду на сайте регионального правительства.

Президент России Владимир Путин 2 апреля подписал указ о продлении нерабочих дней из-за пандемии до 1 мая 2020 года. 25 марта Путин в обращении к россиянам предложил ряд экономических и социальных мер, которые призваны смягчить для граждан и бизнеса последствия пандемии коронавируса. В Хабаровском крае людей решили поддержать единовременными выплатами, на что из резервного фонда региона было выделено 45 млн рублей.

"Меньше чем за неделю в министерство социальной защиты населения края обратилось более 400 человек за единовременной материальной помощью в размере 6000 рублей. Первые выплаты по рассмотренным заявлениям уже начались", - говорится в сообщении. Как уточнили ТАСС в пресс-службе, заявления пока поступают от сотрудников предприятий сферы общепита, розничной торговли непродовольственными товарами.