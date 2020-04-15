В Хабаровском крае начались выплаты для оставшихся без работы из-за пандемии

ХАБАРОВСК, 15 апреля. /ТАСС/. Власти Хабаровского края начали выплату материальной помощи жителям, которые остались без работы из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции и введенных из-за этого ограничительных мер. Об этом сообщается в среду на сайте регионального правительства.
Президент России Владимир Путин 2 апреля подписал указ о продлении нерабочих дней из-за пандемии до 1 мая 2020 года. 25 марта Путин в обращении к россиянам предложил ряд экономических и социальных мер, которые призваны смягчить для граждан и бизнеса последствия пандемии коронавируса. В Хабаровском крае людей решили поддержать единовременными выплатами, на что из резервного фонда региона было выделено 45 млн рублей.
"Меньше чем за неделю в министерство социальной защиты населения края обратилось более 400 человек за единовременной материальной помощью в размере 6000 рублей. Первые выплаты по рассмотренным заявлениям уже начались", - говорится в сообщении. Как уточнили ТАСС в пресс-службе, заявления пока поступают от сотрудников предприятий сферы общепита, розничной торговли непродовольственными товарами.
Единовременная материальная помощь оказывается работникам организаций, деятельность которых приостановлена постановлением правительства Хабаровского края № 97-пр. Под действие документа попадают развлекательные и досуговые заведения. Выплаты предусмотрены для людей, которые находятся в отпуске без сохранения зарплаты с 27 марта по 30 апреля, а также для уволенных в этот период за исключением случаев увольнения по вине сотрудника. Также единовременная помощь будет оказана индивидуальным предпринимателям, чей бизнес приостановлен по этому же постановлению. Документы на выплату принимаются до середины мая. Материальную помощь планируют оказать 7,5 тыс. человек.
В столице региона - городе Хабаровске - работает 557 предприятий малого и среднего предпринимательства, пандемия и связанные с ней ограничения, по данным городской администрации, ударили по 325 из них. Мониторинг экономического состояния среднего и малого бизнеса в городе ведется в девяти отраслях - торговле, общепите, пищевой промышленности, туризме, гостиничном бизнесе, промышленности, транспорте, строительстве, частных детских садах и учреждениях дополнительного образования. Поступления в городской бюджет за прошедшую декаду по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократились на 35-45%.
В Хабаровском крае из-за распространения коронавирусной инфекции введен режим самоизоляции. По данным регионального правительства на среду, всего в крае зарегистрировано 54 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Семь человек выздоровели, два пациента умерли, на лечении сейчас находятся 45 пациентов, трое из них в тяжелом состоянии.