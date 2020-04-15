{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

В Индии число случаев заражения коронавирусом превысило 11 тыс.

От последствий заболевания в стране умерли 377 человек

НЬЮ-ДЕЛИ, 15 апреля. /ТАСС/. Общее количество выявленных случаев заражения новым коронавирусом в Индии выросло за 24 часа более чем на 1 тыс. и достигло к утру среды 11 439. Об этом сообщает на своем сайте министерство здравоохранения и благополучия семьи.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

По данным ведомства, число умерших увеличилось на 38 и составило 377.

В последние дни Индия демонстрирует высокие темпы роста заболеваемости: с утра воскресенья до утра понедельника заболели 796 человек, в следующие сутки рост составил 1 211, а за последние 24 часа отмечены 1 076 новых случаев заболевания.

По данным Минздрава, в стране в настоящее время зарегистрированы 9 756 пациентов с коронавирусом в больницах, кроме того, 1 306 заболевших выздоровели.

Премьер-министр Нарендра Моди призвал 24 марта власти всех штатов и союзных территорий обеспечить строгое соблюдение мер по поддержанию особого режима с 25 марта до 14 апреля включительно. Во вторник премьер продлил действие режима строгой изоляции до 3 мая включительно.

Теги
ИндияМоди, НарендраПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Дополнительные меры поддержки жителей введут по мере развития ситуации с коронавирусом
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС