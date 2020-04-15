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Пандемия коронавируса нового типа
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Власти Москвы введут новые меры поддержки по мере развития ситуации с коронавирусом

Ранее сообщалось, что правительство Москвы готово направить 7 млрд рублей в качестве региональной выплаты тем, кто потерял работу в период пандемии

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Власти Москвы могут ввести дополнительные меры поддержки жителей по мере развития ситуации с коронавирусом. Список существующих мер еще не окончательный, написал в среду в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.

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"Список [уже введенных мер поддержки] не исчерпывающий и не окончательный. По мере развития ситуации будем вводить дополнительные меры поддержки, чтобы помочь москвичам, попавшим в трудную ситуацию", - написал мэр.

Собянин отметил, что ограничения, действующие в связи с пандемией коронавируса, стали ударом по привычному образу жизни практически для каждого москвича.

Ранее сообщалось, что правительство Москвы готово направить 7 млрд рублей в качестве региональной выплаты тем, кто потерял работу в период пандемии коронавируса нового типа.

Горожанам старше 65 лет и гражданам с хроническими заболеваниями выплатят разовую материальную помощь в размере 4 тыс. рублей. Из них 2 тыс. рублей выплатят авансом, еще 2 тыс. рублей - по окончании домашнего режима при условии его соблюдения. Школьники, имеющие право на бесплатное питание, могут получить продуктовые наборы. Жители многоквартирных домов в Москве и Подмосковье будут освобождены от платы за капитальный ремонт в период с 1 апреля по 30 июня 2020 года.

За время пандемии коронавирусом заразились более 1,9 млн человек, около 120 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 21 102 случая заражения, выздоровели 1 694 человека, умерли 170. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

В новость были внесены изменения (09:34 мск) — добавлены подробности по тексту.

 

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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