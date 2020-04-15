В Варшаве возобновились протесты против запрета абортов, несмотря на коронавирус

ВАРШАВА, 15 апреля. /Корр. ТАСС Ирина Полина/. Польский парламент в среду планирует начать обсуждение спорного гражданского законопроекта о полном запрете в стране прерывания беременности. Так как правящая в республике консервативная партия "Закон и справедливость" в целом поддерживает такой подход, выступающие против запрета абортов общественные организации решили вновь заявить о себе, как это было в 2016 году во время охвативших страну "Черных протестов".

Несмотря на запрет выходить из дома без острой необходимости для противодействия распространению нового коронавируса, активисты во вторник устроили демонстрацию в центре Варшавы. Несколько сотен участников акции в полдень собрались на площади Дмовского, соблюдая социальную дистанцию. Большинство приехали на машинах или велосипедах. На какое-то время движение было полностью заблокировано.

На транспарантах участников демонстрации были размещены лозунги и призывы к властям: "Боритесь с вирусом, а не с женщинами", "У нас на лицах маски, но рты не закрыты".

Полиция при этом ничего не могла сделать. Формально любые массовые акции в Польше запрещены, но демонстрация противников абортов выглядела как непрерывное движение по площади автомобилей и велосипедов. Несколько человек, стоявшие с плакатами в пешеходной зоне, услышали от стражей порядка предупреждение. Некоторых водителей наказали штрафами за немотивированное использование звукового сигнала.

К этой акции активно присоединяются в социальных сетях. Многие вывешивают плакаты протестного движения на своих домах и балконах. Кто-то протестует прямо в очередях, которые формируются для входа в продуктовые магазины, так как из-за коронавируса количество клиентов ограничено.

История вопроса

В сентябре 2016 года в польском парламенте состоялось обсуждение двух законопроектов, касающихся абортов. Один из них, предложенный общественной организацией "Стоп абортам", предусматривал полный запрет в республике на проведение этой операции и суровое наказание прибегающих к ней женщин, включая уголовное преследование. По итогам второго чтения этот проект был отклонен. Другой проект общественного комитета "Спасем женщин", который дает право прерывать беременность до 12 недели без каких-либо ограничений, а после этого срока - по медицинским показаниям, был отвергнут депутатами еще в первом чтении.

Дискуссия в парламенте и в СМИ по этому вопросу быстро перенеслась на улицы польских городов, где прошло несколько протестных акций с участием десятков тысяч человек. Символом движения стал черный цвет в одежде. Противницы и противники запрета абортов, одеваясь во все черное, демонстрируют свое несогласие с происходящим. Традицией стало проведение "черных понедельников, вторников, пятниц", когда протест выливается на улицы. Многие в эти дни либо не приходят на работу вовсе, либо приходят в черном.

Сейчас в Польше действует закон, запрещающий аборты без медицинских оснований, без наличия угрозы для жизни и здоровья матери или серьезной патологии плода. Кроме этого, беременность в стране можно прервать в случае, если она наступила вследствие изнасилования. Представители правящей в Польше партии "Закон и справедливость", располагающей большинством голосов в парламенте, выступают за значительное ограничение возможностей женщин и против абортов даже в случае выявления у плода каких-либо патологий, в том числе синдрома Дауна.

Коронавирус в Польше

В Польше число выявленных случаев заражения коронавирусом достигло 7 202, 263 человек умерли, 618 выздоровели. Сейчас в больницах находятся более 2 400 пациентов, около 144 тыс. человек - в условиях домашнего карантина. Порядка 28 тыс. остаются под эпидемиологическим надзором. За минувшие недели было сделано более 140 тыс. анализов на коронавирус.