В Варшаве возобновились протесты против запрета абортов, несмотря на коронавирус

ВАРШАВА, 15 апреля. /Корр. ТАСС Ирина Полина/. Польский парламент в среду планирует начать обсуждение спорного гражданского законопроекта о полном запрете в стране прерывания беременности. Так как правящая в республике консервативная партия "Закон и справедливость" в целом поддерживает такой подход, выступающие против запрета абортов общественные организации решили вновь заявить о себе, как это было в 2016 году во время охвативших страну "Черных протестов".
Несмотря на запрет выходить из дома без острой необходимости для противодействия распространению нового коронавируса, активисты во вторник устроили демонстрацию в центре Варшавы. Несколько сотен участников акции в полдень собрались на площади Дмовского, соблюдая социальную дистанцию. Большинство приехали на машинах или велосипедах. На какое-то время движение было полностью заблокировано.
На транспарантах участников демонстрации были размещены лозунги и призывы к властям: "Боритесь с вирусом, а не с женщинами", "У нас на лицах маски, но рты не закрыты".
Полиция при этом ничего не могла сделать. Формально любые массовые акции в Польше запрещены, но демонстрация противников абортов выглядела как непрерывное движение по площади автомобилей и велосипедов. Несколько человек, стоявшие с плакатами в пешеходной зоне, услышали от стражей порядка предупреждение. Некоторых водителей наказали штрафами за немотивированное использование звукового сигнала.
К этой акции активно присоединяются в социальных сетях. Многие вывешивают плакаты протестного движения на своих домах и балконах. Кто-то протестует прямо в очередях, которые формируются для входа в продуктовые магазины, так как из-за коронавируса количество клиентов ограничено.
История вопроса
В сентябре 2016 года в польском парламенте состоялось обсуждение двух законопроектов, касающихся абортов. Один из них, предложенный общественной организацией "Стоп абортам", предусматривал полный запрет в республике на проведение этой операции и суровое наказание прибегающих к ней женщин, включая уголовное преследование. По итогам второго чтения этот проект был отклонен. Другой проект общественного комитета "Спасем женщин", который дает право прерывать беременность до 12 недели без каких-либо ограничений, а после этого срока - по медицинским показаниям, был отвергнут депутатами еще в первом чтении.
Дискуссия в парламенте и в СМИ по этому вопросу быстро перенеслась на улицы польских городов, где прошло несколько протестных акций с участием десятков тысяч человек. Символом движения стал черный цвет в одежде. Противницы и противники запрета абортов, одеваясь во все черное, демонстрируют свое несогласие с происходящим. Традицией стало проведение "черных понедельников, вторников, пятниц", когда протест выливается на улицы. Многие в эти дни либо не приходят на работу вовсе, либо приходят в черном.
Сейчас в Польше действует закон, запрещающий аборты без медицинских оснований, без наличия угрозы для жизни и здоровья матери или серьезной патологии плода. Кроме этого, беременность в стране можно прервать в случае, если она наступила вследствие изнасилования. Представители правящей в Польше партии "Закон и справедливость", располагающей большинством голосов в парламенте, выступают за значительное ограничение возможностей женщин и против абортов даже в случае выявления у плода каких-либо патологий, в том числе синдрома Дауна.
Коронавирус в Польше
В Польше число выявленных случаев заражения коронавирусом достигло 7 202, 263 человек умерли, 618 выздоровели. Сейчас в больницах находятся более 2 400 пациентов, около 144 тыс. человек - в условиях домашнего карантина. Порядка 28 тыс. остаются под эпидемиологическим надзором. За минувшие недели было сделано более 140 тыс. анализов на коронавирус.
Для противодействия распространению инфекции власти Польши ввели режим эпидемии, закрыли границы для иностранцев и отправляют всех въезжающих в республику на 14-дневный карантин. В стране закрыты все образовательные, культурные и спортивные учреждения, рестораны, гостиницы, парки и бульвары, торговые центры, за исключением продуктовых магазинов и аптек. Жителям республики запрещено выходить из дома без крайней необходимости и перемещаться в группах более двух человек, за исключением членов одной семьи. Все граждане обязаны соблюдать социальную дистанцию 2 метра.
В четверг правительство информировало, что все ограничения, касающиеся торговых сетей, кино, театров и сферы услуг, продлеваются до 19 апреля, школы останутся закрытыми до 26 апреля, а границы - до 3 мая. С 16 апреля все граждане в общественных местах должны будут закрывать рот и нос. Подчеркивается, что для этого не обязательно использовать специальные маски, можно ограничиться шарфом или платком.