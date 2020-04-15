Основная часть россиян, оказавшихся в США без жилья из-за отменных рейсов, вылетели в РФ

НЬЮ-ЙОРК, 15 апреля. /Корр. ТАСС Наталья Славина/. Подавляющее большинство россиян, заявивших о желании вернуться на родину и оказавшихся в Нью-Йорке без жилья из-за отмененных в связи с пандемией авиарейсов, покинули территорию Соединенных Штатов и возвращаются на родину. Об этом в беседе с корреспондентом ТАСС сообщил во вторник Игорь Кочан - президент общества "Русская молодежь Америки", которое оказывало соотечественникам поддержку в предоставлении жилья, питания, медикаментов и другой помощи.

"Большинство пассажиров, которые "застряли" в Нью-Йорке из-за отмененных рейсов и не могли вернуться в Россию, улетели. В настоящее время в отелях Нью-Йорка нет ни одного гражданина России, которому мы в эти дни помогали с жильем или оказывали содействие в регистрации на возвратные рейсы, - сказал Игорь Кочан. - Хотя, конечно, на будущие возвратные рейсы найдутся еще желающие, но они уже заранее получают четкую информацию о том, когда может быть их рейс и когда надо прибыть в Нью-Йорк, чтобы избежать подобных ситуаций, когда людям негде и не на что жить". Во вторник из нью-йоркского аэропорта имени Джона Кеннеди в Санкт-Петербург и Москву был отправлен вывозной рейс "Аэрофлота", на который, согласно информации генконсульства РФ в Нью-Йорке, было зарегистрировано 276 человек.

Пожилые, школьники и младенцы

"Нынешним рейсом вылетало очень много пожилых людей, которым нужна была помощь с подачей заявки на рейс, с регистрацией, оформлением. Много граждан было с очень маленькими детьми, младенцами, - отметил Игорь Кочан. - Мы помогли также нескольким школьникам, у которых здесь нет ни друзей, ни родственников - у кого-то не было денег добраться до аэропорта, одной девочке, которая в отчаянии плакала у стойки регистрации, мы помогли разобраться с багажом, оплатили перевес. В этот раз организация вывозного рейса была очень четкой, всех оповестили заранее, все желающие вылетели, никто не остался в аэропорту".

Игорь Кочан рассказал, что двумя последними рейсами на родину были отправлены, в общей сложности, пятеро российских школьников, которые находились в США по частным программам обмена. "Те, кто хотел, тот уехал, - заметил он. - Мы знаем еще несколько школьников, которые продолжают жить в американских семьях в разных штатах страны и не высказывают желания вернуться до окончания срока этих программ. Возвращением некоторых других детей сейчас занимается представители Посольства РФ в Вашингтоне".

В настоящее время "под опекой" волонтеров общества "Русская молодежь Америки" в Нью-Йорке находится одна семья, которой жилье предоставили русскоязычные американцы, но уже в среду они вылетают на родину через Белоруссию. "Осталось еще несколько граждан - это родители с детьми, которые находились здесь на лечении, но их возвращение затруднено по медицинским показаниям - кому-то постоянно необходимо оперативное лечение, дорогостоящие лекарства, кому-то надо будет вывозить медицинское оборудование очень большим весом, кто-то ждет более благоприятных обстоятельств с точки зрения здоровья ребенка, с редкими, тяжелыми заболеваниями", - пояснил Игорь Кочан. При необходимости всем им волонтеры общества "Русская молодежь Америки" и Координационного совета организаций готовы помогать и поддерживать.

Более 2 тысяч россиян желали вернуться

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов 3 апреля сообщил, что более 2 тыс. российских граждан, находящихся на территории США заявили о желании вернуться домой. Как сообщается в распространенном во вторник комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, несколько десятков российских школьников попали в сложное положение в США из-за вспышки коронавируса. По ее словам, в рамках одной лишь курируемой Госдепартаментом США программы Secondary School Student Program в Соединенные Штаты прибыли 74 российских старшеклассника.

Россияне, желающие вернуться на родину из США, вылетели из Нью-Йорка в Санкт-Петербург во вторник в 20:07 по местному времени (03:07 мск), ожидаемое время прибытия в аэропорт Пулково - 11:45 мск. Далее самолет последует в аэропорт Шереметьево, время прибытия пока не уточняется.

Число летальных исходов на территории США из-за вызываемых новым коронавирусом осложнений превысило 25 тыс. Такую информацию приводит во вторник Университет Джонса Хопкинса, который делает подсчеты на основе данных федеральных и местных властей. К настоящему моменту в США коронавирус диагностирован у 592 743 человек, умерли 25 239 человек, выздоровели 44 364. Американский штат Нью-Йорк является одним из основных очагов распространения коронавируса в стране. В нем выявлено свыше 203 тысяч случаев заражения, зафиксировано более 10,8 тысячи летальных исходов.