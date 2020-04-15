Захарова: вывоз новой группы россиян из США показал, что работа над ошибками проделана

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Вывоз группы россиян из Нью-Йорка в Санкт-Петербург и Москву в среду показал, что предыдущий опыт отправки граждан РФ был учтен и проделана работа над ошибками. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на своей странице в Facebook .

"Из Нью-Йорка вылетел борт на Питер и Москву. Опыт отправки неделю назад не просто учтен, а был взят за основу для анализа эффективности вывозного алгоритма. Работа над ошибками проделана. И поэтому все получилось", - отметила Захарова.

"По информации Минтранса, Рейс SU103 по маршруту Нью-Йорк-Пулково-Шереметьво отправлен. На борту 278 пассажиров, из них 244 взрослых, 19 детей и 15 младенцев. В Пулково выходят 59 пассажиров, из них 3 ребенка и 3 младенца. В Шереметьево направляются 219 пассажиров, из них 16 детей и 12 младенцев", - уточнила дипломат.

Ранее 8 апреля аналогичным рейсом "Аэрофлота" из Нью-Йорка в Москву вернулись 70 россиян.

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов 3 апреля сообщил, что более 2 тыс. российских граждан, находящихся на территории США, сообщили дипломатам о желании вернуться домой.

Американский штат Нью-Йорк является сейчас одним из основных очагов распространения коронавируса в стране. В нем выявлено уже свыше 203 тысяч случаев заражения, зафиксировано более 10,8 тысячи летальных исходов. Такую информацию приводит Университет Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе данных федеральных и местных властей.