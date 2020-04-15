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Мишустин поздравил с юбилеем народного художника России Анатолия Елисеева

Художнику исполняется 90 лет

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил народного художника РФ Анатолия Елисеева с 90-летием, отметив, что его чудесные и яркие работы дарят ощущение счастья. Телеграмма опубликована в среду на сайте правительства.

"На ваших чудесных иллюстрациях выросло не одно поколение читателей. И сегодня они есть почти в каждой семье. Впервые открывая книгу с вашими рисунками, малыши развивают воображение, творческое мышление, учатся дружить, мечтать, быть чуткими, отзывчивыми", - подчеркнул премьер.

Мишустин также отметил, что яркие работы художника дарят ощущение радости и счастья.

Российский художник и актер Анатолий Елисеев родился 15 апреля 1930 года. Он иллюстратор журналов "Крокодил", "Мурзилка", оформитель книг "Кот в сапогах", "Мойдодыр". Елисеев также снимался в фильмах "Друг мой, Колька!", "Гори, гори, моя звезда", "Директор" и других.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
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